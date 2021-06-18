Научившаяся переводить стрелки часов кошка стала звездой Сети
- 18.06.2021, 14:08
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Теперь ей подвластно время.
Кошка научилась поворачивать время вспять — в буквальном смысле. Животное забралось на батарею, над которой висят настенные часы, встало на задние лапы и принялось играть со стрелками, толкая их то в одну, то в другую сторону, пишет «Медуза».
Вероятно, кошка решила перехитрить хозяев, чтобы те взглянули на часы и подумали, что уже пора подавать ужин. Впрочем, это всего лишь теория, пусть и очень правдоподобная!
When it's not dinnertime yet but you're hungry af.— Paul Bronks (@slender_sherbet) June 15, 2021
📹: Imgur user lullyiullyus pic.twitter.com/BbhauqolJW