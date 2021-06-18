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Научившаяся переводить стрелки часов кошка стала звездой Сети

  • 18.06.2021, 14:08
  • 2,202
Научившаяся переводить стрелки часов кошка стала звездой Сети

Теперь ей подвластно время.

Кошка научилась поворачивать время вспять — в буквальном смысле. Животное забралось на батарею, над которой висят настенные часы, встало на задние лапы и принялось играть со стрелками, толкая их то в одну, то в другую сторону, пишет «Медуза».

Вероятно, кошка решила перехитрить хозяев, чтобы те взглянули на часы и подумали, что уже пора подавать ужин. Впрочем, это всего лишь теория, пусть и очень правдоподобная!

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