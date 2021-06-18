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Белорусы выходят на акцию к посольству Австрии в Варшаве

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  • 18.06.2021, 14:17
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Белорусы выходят на акцию к посольству Австрии в Варшаве

От австрийских властей требуют не препятствовать введению экономических санкций против диктатора.

Сегодня белорусская диаспора Варшавы выходит на спонтанную цепь солидарности у посольства Австрии.

Начало акции — в 17:00. Место проведения: Варшава, улица Гагарина, 34 (ul. Gagarina 34), посольство Австрии (Ambasada Austrii).

Об этом в «Фейсбуке» сообщила внучка первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича, лидер Белорусского Молодежного Хаба Станислава Глинник.

«За год белорусская диаспора стучалась в каждый правительственный кабинет в каждой стране. Мы продолжаем доказывать, что жизнь человека ценнее любого бизнеса. И сегодня мы должны доказать это гражданам Австрии, так как именно они способны повлиять на решения своего правительства в вопросе секторальных санкций. Австрия - единственная из 27 стран ЕС, которая отстаивает возможность продолжения торговли с диктатором. Санкции - это один из путей к спасению жизней», — написала Станислава Глинник.

Активистка также напомнила, что сегодня — годовщина задержания Виктора Бабарико. «Цепи солидарности, которые вышли на улицы после ареста Виктора Бабарико, протянулись по всей планете и переросли в мощную сеть взаимопомощи. Мы - едины. И мы победим», — напомнила Станислава Глинник.

После акции будет бесплатный концерт групп V&D и belarusian_truestory (pl. Zamkowy, 19:00).

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