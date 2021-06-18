Словакия сворачивает вакцинацию «Спутником V» из-за низкого спроса 18.06.2021, 14:26

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У половины закупленных доз в конце июня истекает срок годности.

Словакия прекратит регистрацию на вакцинацию российским препаратом «Спутник V» из-за низкого спроса, сообщает Novinky.

Закупив 200 тысяч ампул вакцины (на 100 тысяч человек), разработанной центром имени Гамалеи, власти получили лишь 10 тысяч заявок от словаков, желающих вакцинироваться.

У половины доз в конце июня истекает срок годности, и Словакия попробует перепродать или подарить вакцину другим странам, сообщил глава Минздрава Владимир Ленгварский.

По его словам, покупателями невостребованных в Словакии вакцин могут стать западнобалканские страны, проявляющие «большой интерес» к российскому препарату.

Правительство дало предварительное согласие на то, чтобы избавиться от лишних вакцин, официально решение может быть утверждено на следующей неделе, сообщил Ленгварский.

По словам министра, чтобы повысить интерес к вакцинации власти запустят лотерею. На сегодняшний день в Словакии полностью привиты 1,2 миллиона человек, еще 700 тысяч получили один укол и ждут второго.

Словакия в марте импортировала «Спутник V», что спровоцировало политический скандал и привело к отставке премьер Игоря Матовича.

Одобрение для массовой вакцинации «Спутник» получил в конце мая.

В настоящий момент российская вакцина, которая, по словам президента Владимира Путина, «надежна, как автомат Калашникова» и является «лучшей в мире», не имеет одобрения от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Источники Reuters утверждают, что регистрация в Евросоюзе может быть отложена до конца года, так как необходимые данные клинических испытаний не были предоставлены вовремя.

В РФПИ заявили, что эта информация не соответствует действительности, а «спекуляций со стороны прессы замедляют процесс регистрации».

«Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена и по ее результатам от Европейского агентства лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) был получен позитивный отзыв», - подчеркнули в РФПИ.

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