В Беларуси становится все меньше деревень

В Беларуси становится все меньше деревень1
- 18.06.2021, 14:30
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Ранее шумные поселки с клубами, магазинами и школами сейчас превратились в доживающие деревушки.
Журналисты «Курьера» в одну из традиционных поездок по стране побывали в деревне Придирки Рачковичского сельского совета, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Ранее шумный посёлок с клубом, магазином и школой сейчас превратился в доживающую деревушку. Туда не ходит транспорт, половина домов заброшены, всё поросло травой и нет нормальной дороги. Посмотрите, как выглядит это полузабытое место.
Глядя на эти кадры, закрадываются мысли, что процесс вымирания белорусских деревень уже не остановить. А как вы считаете?