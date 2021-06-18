закрыть
18 июня 2021, пятница, 15:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси становится все меньше деревень

1
  • 18.06.2021, 14:30
  • 1,564
В Беларуси становится все меньше деревень

Ранее шумные поселки с клубами, магазинами и школами сейчас превратились в доживающие деревушки.

Журналисты «Курьера» в одну из традиционных поездок по стране побывали в деревне Придирки Рачковичского сельского совета, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Ранее шумный посёлок с клубом, магазином и школой сейчас превратился в доживающую деревушку. Туда не ходит транспорт, половина домов заброшены, всё поросло травой и нет нормальной дороги. Посмотрите, как выглядит это полузабытое место.

Глядя на эти кадры, закрадываются мысли, что процесс вымирания белорусских деревень уже не остановить. А как вы считаете?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»