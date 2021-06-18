В Беларуси становится все меньше деревень 1 18.06.2021, 14:30

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Ранее шумные поселки с клубами, магазинами и школами сейчас превратились в доживающие деревушки.

Журналисты «Курьера» в одну из традиционных поездок по стране побывали в деревне Придирки Рачковичского сельского совета, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Ранее шумный посёлок с клубом, магазином и школой сейчас превратился в доживающую деревушку. Туда не ходит транспорт, половина домов заброшены, всё поросло травой и нет нормальной дороги. Посмотрите, как выглядит это полузабытое место.

Глядя на эти кадры, закрадываются мысли, что процесс вымирания белорусских деревень уже не остановить. А как вы считаете?

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