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Виктор Бабарико: В Беларуси возможен «румынский сценарий» смены власти

  • 18.06.2021, 14:45
  • 2,932
Виктор Бабарико: В Беларуси возможен «румынский сценарий» смены власти
Виктор Бабарико

Политик призвал Россию не быть «внешним спонсором режима».

Бывший потенциальный кандидат в президенты на выборах 2020 года и бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико дал из заключения заочное интервью российскому изданию РБК.

В нем политик заявил, что в Беларуси возможен «румынский сценарий» смены власти (в 1989 году глава коммунистической Румынии Николае Чаушеску пытался бежать из страны во время массовых протестов, но его поймали и расстреляли вместе с женой). Однако от этого «никто, включая Россию, не выиграет».

Если ситуация в Беларуси не разрешится своевременно, «есть вероятность проспать ситуацию», отмечает он. «События с мая по август 2020-го развивались так стремительно, что никто не успел среагировать. И не дай бог, если реализуется сценарий Румынии, от этого никто не выиграет. Хоть сейчас кажется, что в Беларуси этого не может быть, но вероятность на самом деле существует», — заявил Виктор Бабарико.

Политик также призвал Россию не быть «внешним спонсором режима».

«Россия иногда исходит из философии, что если уже навыдавали денег, то отказываться от поддержки — это потерять. Но это принцип сумасшедшего дома, чем дольше ты выдаешь, тем еще более жалко потерять, от этого нужно отходить», — считает он. Потому что «после всех событий, в том числе с посадкой самолета, сказать уверенно, что ситуация управляется достаточно, тоже сложно», — заявил Бабарико.

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