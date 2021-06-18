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Байденовские тесты для Путина

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  • 18.06.2021, 14:47
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Байденовские тесты для Путина

Твердость президента США в Женеве должна дать свои плоды.

"Тестом любого саммита между президентом США и главой государства-противника является то, к каким выводам приходит противник об американском лидере (...)", - пишет в редакционной статье газета The Wall Street Journal. - Оба лидера озвучили позитивные комментарии на пресс-конференциях после встречи, хотя президент Байден, возможно, был более оптимистичен в отношении траектории американо-российских связей. Он сказал, что видит "реальную перспективу значительного улучшения отношений между нашими двумя странами" без принесения в жертву американских ценностей. На это надеялись три президента после окончания холодной войны, начиная с Джорджа Буша, - замечает газета. - Это так и не материализовалось, т.к. Россия вторглась в Грузию в 2008 году, на Украину в 2014 году, а также дестабилизировала Сирию и усилила кибервмешательство в западных странах. Байден вторил президенту Трампу, когда сказал в какой-то момент, что "вся внешняя политика является логическим продолжением личных отношений".

"Но Путин действует не из-за личных симпатий или антипатий к американским лидерам. Он действует, исходя из рационального расчета о того, что ему сойдет с рук, чтобы остаться у власти, укрепить стратегическую позицию России и ослабить западные демократии", - считает редакция газеты.

"Что касается кибербезопасности, президент сказал, что представил россиянину список из 16 секторов "критически важной инфраструктуры", "которые не должны подвергаться нападениям, и точка". По его словам, Путин знает, что США обладают "значительными кибервозможностями", которые могут быть использованы для ответного удара. Теперь президент должен быть готов к соблюдению этой красной линии, даже если Россия попытается использовать неопределенность и будет отрицать ответственность", - говорится в статье.

"США также необходимо осторожно подходить к контролю над кинетическим оружием. (...) Россия - это страна, которая неоднократно нарушала предыдущие соглашения о контроле над вооружениями (...). Путин был бы счастлив подписать соглашение, ограничивающее возможности США, без намерения его соблюдать", - полагает издание.

По мнению WSJ, Байден "заметно и долгожданно контрастировал с Дональдом Трампом в вопросах прав человека, (...) осудив тюремное заключение диссидента Алексея Навального", (...) но при этом он "(...) сказал Путину, что новая холодная война с Россией "не в чьих-либо интересах, ни вашей страны, ни моей".

"Россия - не тот экзистенциальный соперник, каким был Советский Союз был в период холодной войны. Но ее амбиции в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в киберпространстве продолжают сталкиваться с США. На эти угрозы необходимо дать твердый ответ. Плодом саммита станет то, насколько успешно Байден донес этот месседж до человека, сидящего за столом напротив него", - заключает редакция WSJ..

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