«На второй день пропали запахи, на 10-й выявили пневмонию с 60% поражением легких» 1 18.06.2021, 15:14

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фото: adobestock

История белоруски, которая тяжело переболела коронавирусом и пожалела, что отказалась от прививки.

Беспредел - так бы я охарактеризовала коронавирус одним словом, пишет журналист kp.by Раиса Юдина. Более странной и непредсказуемой болезни, для которой нет никаких правил и границ, в жизни не встречала. У меня, например, первые дни протекали относительно легко. И знакомые, переболевшие ковидом, обнадеживали: «Отделаешься легким испугом. Еще пару дней - и будешь как огурчик».

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Но все пошло не так. На 10-й день у меня обнаружилась двусторонняя пневмония с 60% поражения легких, меня положили в больницу, а на 12-й день я готова была попрощаться с жизнью. Пробыв в лапах коронавируса почти месяц, я могу поделиться своими наблюдениями.

Фото: Раиса ЮДИНА

Своевременный диагноз - еще не гарантия быстрого выздоровления

В тот день, когда у меня резко заболела голова и так же внезапно подскочила температура, я обратилась в поликлинику. Мне сделали тест и на следующий день сообщили, что он положительный. Я и сама уже догадалась по тому, что еда стала безвкусной, а запахи исчезли. Ковид милостиво разрешил мне наслаждаться только ароматами кофе и парфюма. Хотя для человека, у которого весь день жар и пот льется ручьем, это слабое утешение.

Приехала ковидная бригада, выписали противовирусное лекарство, витамин D, цинк и много-много питья. 10 дней я выполняла все рекомендации, а становилось все хуже. Когда появился кашель, пришлось снова вызывать врача и просить направление на КТ.

Болит все, но по очереди: колени, голени, кончики пальцев

В первый день появились адские боли в мышцах ног и рук. Казалось, что под кожу пробрался отряд невидимых мучителей, у которых было задание скрутить все мои мышцы в клубки. Временами боль была такая резкая, что хотелось кричать. Длилось это издевательство, к счастью, два дня. Пару дней в больнице очень болели колени. Страшно было встать с постели - вдруг ноги сломаются?

Через неделю после выписки из больницы два дня ходила черепашьим шагом из-за болей в икроножных мышцах. Потом новый сюрприз - заболели уши. Была ломота под ногтями на руках, и, по моим наблюдениям, это всегда предшествовало скачку температуры. А ногти, кстати, во время болезни были такие синюшные, что я боялась на них смотреть.

Фото: Раиса ЮДИНА

Слабость во время болезни такая, что, кроме как лежать, не можешь ничего. Разве что смотреть кино в промежутках между сном. Спать хочется почти все время. Читать тяжело. Разговаривать по телефону тоже. Перевернуться на другой бок стоит огромных усилий. Температура с утра стабильно 37,2 - 37,5, к вечеру - до 38,5. Сбивается только парацетамолом, хотя до сих пор мне помогал только аспирин. Когда я попыталась им воспользоваться, пожалела о своем эксперименте - эффект от него через два часа был нулевой.

Температура, кстати, менялась каждый день. Сегодня она высокая, а назавтра с утра до вечера 36,6. В первый из таких дней я с облегчением выдохнула: «Вот он - переломный момент!» и радостно приняла душ, чтобы смыть с себя остатки противного липкого пота. После этого меня как будто подкосило, а самочувствие заметно ухудшилось. Через несколько дней все повторилось. Кажется, коронавирусу не нравится чистое тело…

Спасение болеющего - в руках самого болеющего

На 10-й день появился не то чтобы кашель, а такое кхе-кхе, из-за которого я не могла сделать полноценный вдох. Дышать стало тяжелее. Врач выписывает какие-то таблетки от кашля. «Может, вы меня на КТ отправите?» - спрашиваю. Напоминаю, что год назад я перенесла тяжелую пневмонию. Врач не против. Так я сделала первый шаг к своему спасению, ибо на КТ у меня обнаружили пневмонию с 60% поражения легких.

Здравствуй, больница!

Соседки по палате хохочут, болтают без умолку, ходят в душ, а я три часа лежу в джинсах и свитере под одеялом и трясусь от озноба. Выхожу только в туалет и то, что называется, по стеночке. Второй шаг к своему спасению я сделала, когда на следующий день мне стало совсем плохо, сознание поплыло.

К счастью, хватило ума и сил отправить результат КТ знакомому пульмонологу и поговорить с ним по телефону. Расспросив, что со мной происходит, он велел немедленно звать врача, даже если для этого придется кричать и истерить, потому что по всем признакам у меня начинается цитокиновый шторм. Если в двух словах и совсем просто, то это такая сильная реакция собственной иммунной системы, что она может убить организм. Я не раз писала на эту тему, поэтому из последних сил начала искать помощь… Но это уже другая история.

Фото: Раиса ЮДИНА

Еда как тяжкий труд

Дома у меня был какой-никакой аппетит. И даже желания, несмотря на отсутствие вкуса. Очень хотелось котлет из говядины. По этому случаю два раза доставала из морозилки мясо в надежде, что смогу приготовить котлеты. Но сил хватало только на то, чтобы положить его обратно. В больнице первые дни были вообще разгрузочными - сил хватило только на то, чтобы взять ложку в руку… И вообще, интерес к еде был утрачен надолго. Съедала от силы половину порции. При этом прочувствовала на себе, что значит «организм тратит энергию на переваривание пищи» - после еды час отлеживалась с такой усталостью, как будто только что перекопала огород.

Фото: Раиса ЮДИНА

Пневмония и хорошая сатурация совместимы

Пульсоксиметр у меня появился на первой неделе болезни. Он все время показывал хорошую сатурацию - не меньше 95%. Даже в тот день, когда у меня диагностировали пневмонию. Да и в больнице она упала ниже 90% только в тот день, когда я готова была прощаться с жизнью.

Подышишь кислородом - сатурация поднимается до 98%. У моей соседки по палате после кислорода пульсоксиметр однажды показал почти нереальные 100%. Полежишь на животе (а это рекомендуется всем коронавирусным больным для улучшения работы легких) - тоже показатели улучшаются, и дышать становится действительно легче.

Фото: Раиса ЮДИНА

Несколько часов кислородной поддержки - и сатурация на высоте. У моей соседки по палате однажды был зафиксирован рекордный и почти невозможный показатель - 100%. Но до выздоровления было еще очень далеко.

В соцсетях я нашла группу, где люди, переболевшие коронавирусом, делятся своим опытом. Впечатлительным лучше не читать. Потому что последствия иногда пострашнее самой болезни. Некоторые сообщения озадачивали.

«Поставила пиявки в области пупка, они присосались, а кровь пить не захотели», - женщина, которая об этом написала, предположила, что после коронавируса кровь настолько густая, что пиявкам сложно ее высасывать.

«Напряжение и натяжение сильное мышц в глотке - как будто невозможно расслабить язык и шею», - делится женщина и рассказывает, что впервые узнала о существовании подъязычной мышцы.

Какие-то отклонения от нормы я заметила и у себя. Например, проблем с уколами в вену и капельницами не было никогда. А в больнице вены у меня как будто пропали. Катетер для ежедневных капельниц мне поставили в крайне неудобном месте - на изгибе запястья. «Где нашли вену - там и поставили, - объяснила медсестра. - Не переживайте, вены у всех коронавирусных пропадают. От обезвоживания уходят».

Выписался - еще не вылечился

Вообще о постковиде говорят очень много. И через неделю после выписки из больницы я поняла, что это тоже своего рода диагноз - переходный период на пути к возвращению к нормальной жизни. Увы, никаких рекомендаций от терапевта на этот счет я не получила. Кроме «попейте «Милдронат». Предложений о реабилитации тоже не было. Реабилитируюсь сама.

Фото: Раиса ЮДИНА

После больницы два дня просто лежала. Даже улица, о которой я так мечтала все это время, не интересовала. Спустя неделю я не могу сказать, что выздоровела. Отзвуки болезни в виде слабости, небольшой температуры периодически появляются. Здоровье возвращается медленно. Но кто сказал, что будет легко?

А теперь о хорошем. Любая болезнь нам дается не просто так. Во-первых, это возможность притормозить и переосмыслить многое в своей жизни: ценности, приоритеты, поступки, отношения. Что кроме этого мне дал ковид?

Я убедилась, как много вокруг меня хороших людей. И что многие люди намного лучше и теплее, чем казалось до этого.

Бессонница во время болезни подарила мне много красивейших рассветов, на которые я смотрела из больничного окна как на величайшее шоу.

Я поняла, что у меня хорошая интуиция. Если бы я делала все, что она мне подсказывала, то могла бы не заболеть. Например, когда пару месяцев назад мне позвонили из поликлиники и предложили сделать прививку от ковида, я решила подумать, хотя интуиция сказала: «Иди!».

Когда мне в начале болезни приснилась мама, которой нет уже 13 лет, я убеждала себя, что это к добру. Потому что это же мама, она к плохому не приснится. Но мама во сне смотрела на меня грустно, и первая мысль была, что она пришла с нехорошими вестями…

Убедилась, что с компьютерными томографами в Минске сейчас дело обстоит намного лучше, чем год назад. В первую волну коронавируса сделать КТ было проблематично даже за деньги. Сейчас аппараты есть во многих поликлиниках.

Теперь я точно сделаю прививку, как только это будет возможно.

Оценила работу службы доставки еды. Для болеющего человека, у которого есть аппетит, это настоящее спасение.

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