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Польские пограничники задержали две группы нелегальных мигрантов из Беларуси

  • 18.06.2021, 15:23
  • 3,012
Польские пограничники задержали две группы нелегальных мигрантов из Беларуси
Фото: Польская служба охраны границы

Задержанные — граждане Афганистана.

Офицеры Подляского пограничного отряда (Польша) задержали две группы нелегальных мигрантов, которые пересекли польско-белорусскую границу с нарушением закона, сообщает Польская служба охраны границы.

Задержанные - граждане Афганистана.

Патруль пограничного поста в селе Крынки близ города Озераны обнаружил следы перехода границы из Беларуси в Польшу по приграничной дороге. В нескольких километрах от границы пограничники задержали группу из 11 иностранцев (6 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет и 5 женщин в возрасте от 9 до 47 лет). Оказалось, что это афганские граждане, которые пешком пересекли зеленую границу. После выполнения необходимых действий в присутствии переводчика иностранцы по решению суда были помещены в охраняемые центры для иностранцев в Кентшине и Белостоке.

Другая группа была арестована в Сокулке. Сотрудники пограничного поста в Кузнице, сотрудничая с полицейскими из Сокулки, задержали 11 граждан Афганистана. Иностранцы в возрасте от 18 до 45 лет признались в незаконном пересечении польско-белорусской границы. Задержанные по решению суда будут помещены в охраняемые центры для иностранцев.

Напомним, что в последнее время резко выросла нелегальная миграция из Беларуси в Литву. По данным МВД Литвы, с начала этого года были задержаны 392 гражданина третьих стран, которые незаконно пересекли границу Литвы с Беларусью. С 1 по 16 июня этого года незаконно границу пересекли 204 мигранта.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации белорусскими властями незаконного провоза людей из Беларуси.

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