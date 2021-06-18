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Корабли НАТО вошли в порт Одессы: впечатляющие фото

  • 18.06.2021, 15:31
  • 5,090
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: впечатляющие фото

Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет».

Утром в пятницу,18 июня, два корабля НАТО - британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805 - вошли в одесский порт.

Об этом сообщает "Думская".

Британский эсминец в 9:30 встретился с лоцманским катером, а через полтора часа встал у 19-го причала морвокзала.

"Около полудня у 18-го причала должен пришвартоваться фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805", - говорится в сообщении.

Проводку кораблей осуществили буксиры портофлота "Булат" и "Патриот".

Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца "Куин Элизабет", вышедшего недавно в кругосветный поход.

Defender оснащен артиллерийской 114-мм установкой Mark 8 Mod, парой 20-мм Mark 15 Phalanx и двумя 30-мм "Эрликонами".

"Ракетное вооружение — 2×4 пусковых установки противокорабельных ракет "Гарпун" и 48 пусковых установок для ракет "Астер-15" или "Астер-30". В ангаре два вертолета "Линкс" либо один "Мерлин", - говорится в сообщении.

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