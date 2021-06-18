Как сейчас в Беларусь возвращаются туристы 18.06.2021, 15:43

Двое суток в автобусе вместо двух часов в самолете.

23 мая в Минском аэропорту экстренно приземлился самолет компании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс. После произошедшего некоторые страны закрыли авиасообщение с Беларусью. Одной из первых таких стран была Украина. В это время я как раз была там в отпуске, пишет журналист «Вечернего Бобруйска» Ирина Хамренко-Ушакова.

В отпуск я улетела в конце мая. Тогда еще можно был летать. Собственно, в отпуск только улететь и можно было, наземная граница Беларуси ведь закрыта (выехать можно на работу, учебу, лечение и т.д.). Билеты купили у «Белавиа», туда и обратно, примерно за месяц до вылета. Впереди маячили две прекрасные недели в Карпатах, никто, конечно, и подумать не мог, что все повернется так, как повернулось.

25 мая наш самолет из Минска прилетел во Львов. Среди пассажиров у чувствовалось напряжение. Инцидент с самолетом Ryanair обсуждали на борту, одна женщина за моей спиной перед взлетом кому-то звонила, плакала и говорила в трубку: «Мне только молиться остается, чтобы я приземлилась во Львове, а не черт знает где».

Конечно же, мы тоже переживали, но не думали, что события будут разворачиваться так стремительно. Прилетев во Львов, поймали в аэропорту вайфай и узнали, что рейс, на котором мы прилетели, был последними. Накануне вылета президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде подготовить проект решения, отменяющего авиасообщение с Беларусью. Его подготовили оперативно, уже утром следующего дня.

Вопросом возвращения мы озаботились спустя примерно неделю. Оказалось, что автобусы всё же ездят. Жаль, только, я не додумалась отследить динамику цен – мне кажется, что цены на билеты выросли после запрета полетов.

Кстати, в Украине очень многие следят за развитием событий вокруг этого рейса, да и за ситуацией в Беларуси в принципе. К примеру, мы снимали жилье в небольшом поселке недалеко от границы с Румынией. И там обсуждали с нашими соседями, пожилыми местными жителями, сложившуюся ситуацию.

Вернуться домой из Украины сейчас можно несколькими путями – на самолете, к примеру, через Турцию или Грузию, или же автобусом.

Я выбрала последний способ, так дешевле. Хотя стоимость билета из Львова в Минск сопоставима со стоимостью авиабилета эконом-класса. Билет на автобус обратно стоил 130 рублей, билет на самолет около 160 рублей. С той лишь разницей, что на самолете из Минска до Львова два часа, а на автобусе обратно – двое суток. Ночь езды из Львова в Киев, потом 13 часов в Киеве, и только вечером – автобус на Минск.

На белорусской границе выписывают требование о 10-дневной самоизоляции. Я привита, однако это, как оказалось, не имеет значения. Эту информацию мне подтвердили в моей поликлинике по месту жительства. На сайте Минздрава, кстати, есть полный список стран, по возвращению откуда обязателен 10-дневный карантин.

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