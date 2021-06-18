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Медики выяснили полезные свойства арбуза

  • 18.06.2021, 15:50
Медики выяснили полезные свойства арбуза

Например, арбуз способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок.

Арбуз содержит вещества, воздействующие на кровеносные сосуды. Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что арбузы содержат ликопин, бета-каротин и цитруллин. Среди полезных свойств последнего замечена способность к расслаблению кровеносных сосудов, пишет сайт medicina.ua.

Исследователи пояснили, что после потребления арбуза цитруллин через определенные ферменты преобразуется в аргинин — аминокислоту, которая оказывает чудесное воздействие на сердце и всю систему кровообращения, поддерживает в хорошем состоянии иммунную систему и является очень полезной для людей, страдающих ожирением и диабетом второго типа. Кроме того, аргинин способствует удалению из организма аммиака и других ядовитых веществ.

Бхайму Патил, директор Техасского исследовательского центра фруктов и овощей, отметил, что арбузы - это хороший способ расслабить кровеносные сосуды без каких-либо побочных эффектов.

В жару плод поможет избежать обезвоживания, поскольку на 90% состоит из сладкой жидкости. Арбуз способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок. Поэтому его рекомендуется употреблять атлетам. Получается, что арбуз — это не только лекарства, но и природная биологическая добавка, укрепляет здоровье.

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