Путинские уши на Капитолийском холме Александр Немец, kasparov.ru

18.06.2021, 16:01

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Хозяин Кремля снова и снова возвращается к событиям 6 января.

Последние месяцы следствие, которое ведет Министерство юстиции США (точнее, подчиненное Минюсту ФБР) потихоньку развивалось, число подследственных (каждому из которых уже предъявили или еще не предъявили обвинение) перевалило за 400 человек.

Но вот в конце мая – первой половине июня здесь произошел "большой скачок", и инициировал его "наш общий любимец".

А именно, выступая на ПМЭФ в Петербурге 4 июня, Путин сказал, что на саммите с президентом Байденом 16 июня в Женеве, он, Путин, собирается, от имени России, отвергнуть обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. Развивая тему, Путин раскритиковал реакцию Вашингтона на события 6 января 2021 года, когда сотни сторонников еще действующего президента Трампа ворвались в здание Капитолия, где в тот момент законодатели собирались официально подтвердить победу Байдена на выборах. "Это же не просто грабители и погромщики. Люди пришли с политическими требованиями, ведь правда?" – отметил Путин.

Он добавил, что против сотен участников беспорядков были выдвинуты серьезные обвинения. Уже после этого путинского заявления можно было бы воскликнуть "На воре шапка горит: путчем 6 января в пользу путинского дружка Трампа руководил старый путинский наемник генерал Флинн. Да и Хиллари Клинтон уже через несколько дней после путча прямо указала на Путина, как на вдохновителя. Ситуация проясняется!" Но чуточку подождем.

За пару дней до саммита в Женеве, в беседе с корреспондентом NBC News, Путин поделился своими мыслями по поводу ряда проблем в отношениях России и США и опять не удержался: сделал несколько противоречивых комментариев о нападении на Капитолий сторонников бывшего президента Трампа. Всего к середине июня по делу о штурме Капитолия, в ходе которого погибли четыре нападавших и один полицейский, было взято под следствие не менее 500 человек.

Путин заявил, что этим людям были предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений только потому, что они выдвигали "политические требования". "Разве это не преследование за политические взгляды?" – сказал он.

"Я хочу вас спросить: а вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский? – заявил Путин. – А вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс? И они пришли не для того, чтобы украсть там компьютер, они пришли с политическими требованиями". Трампа Путин назвал "незаурядным", "талантливым" и "ярким" человеком, отметив, что иначе тот "не стал бы президентом США".

Путин имел в виду компьютер спикера Конгресса Нэнси Пелози, который украла некая Райс Виллиамс, активнейшая трампистка, с целью передать его содержимое российской разведке. Tеперь выясняется, что Путин тоскует по этому компьютеру. И это еще не все.

Джо Байден, на пресс-конференции после саммита с Путиным, высказался по поводу слов Путина (в ходе саммита) о том, что меры Кремля в отношении оппозиции сравнимы с усилиями правоохранительных органов США после штурма вашингтонского Капитолия 6 января 2021 года. "Сравнивать эти две вещи – просто глупо. Люди, которые ворвались в Капитолий и убили полицейского, действительно были преступниками", – заявил президент Байден.

Путин снова и снова возвращается к "мятежу 6 января", как преступник на место преступления.

А теперь еще один важнейший факт. Несколько месяцев Конгресс обсуждал создание специальной комиссии для расследования, в мелких подробностях, мятежа 6 января, включая возможное иностранное участие (в добавление к расследованию Минюста). Голосование по этому вопросу состоялось в Сенате 28 мая... и провалилось.

Сенаторы-демократы представили в Сенат доклад более чем в 100 страниц, содержащий более 20 предложений о наиболее серьезных направлениях расследования. Но беда в том, что у демократов в Сенате только 50 голосов, плюс голос вице-президента Камалы Харрис. За создание комиссии голосовали 54 сенатора – почти все демократы и 5-6 республиканцев-камикадзе, ненавидящих Трампа – против 35 сенаторов-республиканцев. Но республиканцы прибегли к юридической уловке (filibuster – нечто очень напоминающее флибустьерство), согласно которой "для позитивного решения дела столь высокой важности" требуется поддержка не менее 60 сенаторов. И это сработало.

В последующие несколько дней были предприняты безуспешные попытки отменить "filibuster" и все-таки создать комиссию. Об этом провале с негодованием писали все важнейшие СМИ США и Великобритании, включая еженедельники The Economist и The Week.

Те самые республиканцы, жизни которых находились в прямой опасности в момент штурма толпой Капитолия, теперь решили спустить дело на тормозах, чтобы не выявились "все корни и нити", чтобы не слишком пострадал Трамп и республиканская партия в целом.

Ох, не случайно Путин впервые заговорил об этом казусе только 4 июня, когда перспектива создания Особой Комиссии стала почти нереальной. А следователей Минюста США, работающими с "индивидуальными подследственными", Путин не слишком боится: 2-3 русскоязычных подследственных, 20-30 русскоязычных из "резервной колонны", только наблюдавших за штурмом Капитолия... Пустяки.

А все-таки Путин себя выдал, и этот "кэйс" можно добавить к другим серьезным делам, из которых торчат путинские уши.

Александр Немец, kasparov.ru

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