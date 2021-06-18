Украинские депутаты призывают полностью прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко 8 18.06.2021, 16:18

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Они также призвали правительства стран мира ввести персональные санкции против узурпатора и его пособников.

Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" зарегистрировало соответствующее постановление в Верховной Раде, сообщает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Основанием стало то, что диктатор допустил так называемую "Генпрокуратуру ЛНР" провести допрос задержанного журналисты Романа Протасевича.

Также депутаты требуют признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности и призвать правительства стран мира ввести персональные санкции против Лукашенко и его пособников.

«Хватит делать вид, что с кровавым диктатором можно о чём-то договариваться. Наше государство должно прекратить двусмысленности в отношениях с режимом Лукашенко», - настаивает нардеп Алексей Гончаренко.

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