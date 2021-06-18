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«Белавиа» вывела из эксплуатации свой первый Boeing 737-500

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  • 18.06.2021, 16:30
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«Белавиа» вывела из эксплуатации свой первый Boeing 737-500
Фото: Ben King / jetphotos.com

Остался еще один Boeing 737-500, но ему суждено жить недолго — до конца этого года.

В соответствии с планом модернизации флота «Белавиа» вывела из эксплуатации свой первый Boeing 737-500. Об этом Onliner сообщили в пресс-службе авиакомпании. Остался еще один Boeing 737-500, но ему суждено жить недолго — до конца этого года.

Первым Boeing 737-500 «Белавиа» пополнила свой флот 15 октября 2003 года. Это был первый для компании самолет западного производства. Знаменитая «пятисотка» получила порядковый номер EW-250PA и прослужила авиакомпании 17 лет.

Во флоте «Белавиа» Boeing под номером EW-250PA выполнил 17 596 рейсов и налетал 30 739 часов. За время работы самолет израсходовал 67 625 800 килограммов авиационного топлива — в среднем 2000—2300 на час полета. Техобслуживание Boeing 737-500 планово проводилось 133 раза.

После вывода самолета EW-250PA из эксплуатации средний возраст авиапарка уменьшился с 9,35 до 8,9 года. Сейчас во флоте авиакомпании остался один Boeing 737-500 — с номером EW-290PA, который планируется вывести из эксплуатации до конца 2021 года.

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