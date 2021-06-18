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Ученые нашли в Китае окаменелости гигантского древнего носорога

  • 18.06.2021, 16:35
  • 1,192
Ученые нашли в Китае окаменелости гигантского древнего носорога

Гигантский носорог жил на Земле 26,5 миллионов лет назад.

Ученые нашли на северо-востоке Китая останки нового вида древних гигантских носорогов – одних из крупнейших животных, которые когда-либо обитали на Земле. Носорог, который получил название Paraceratherium linxiaense, жил 26,5 миллионов лет назад, его вес достигал 21 тонны, сообщает ВВС (перевод — zn.ua).

Рост древнего животного достигал семи метров, что позволяло ему питаться листьями с верхушек деревьев.

Окаменелости были найдены еще в 2015 году в провинции Ганьсу. Их анализ позволил установить, что это останки нового вида носорогов, который отличается от других таких гигантских животных.

Исследователи нашли полностью сохранившийся череп и челюстную кость. Они указали на то, что у животного был тонкий череп, а также нос, похожий на нос тапиров. Ученые также утверждают, что новый вид был тесно связан с гигантскими носорогами, которые обитали в Пакистане в далеком прошлом. Вероятно, это указывает на то, что эти животные путешествовали по Центральной Азии.

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