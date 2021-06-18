ЕС согласовал санкции против Лукашенко в сфере нефти и газа, телекоммуникаций и калийного производства

ЕС согласовал санкции против Лукашенко в сфере нефти и газа, телекоммуникаций и калийного производства12
- 18.06.2021, 16:33
- 12,064
Также согласован запрет на выдачу стране кредитов, торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги.
ЕС согласовал санкции против Беларуси в сфере нефти и газа, телекоммуникаций и калийного производства.
Также согласован запрет на выдачу стране кредитов, торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.