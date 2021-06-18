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ЕС согласовал санкции против Лукашенко в сфере нефти и газа, телекоммуникаций и калийного производства

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  • 18.06.2021, 16:33
  • 12,064
ЕС согласовал санкции против Лукашенко в сфере нефти и газа, телекоммуникаций и калийного производства

Также согласован запрет на выдачу стране кредитов, торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги.

ЕС согласовал санкции против Беларуси в сфере нефти и газа, телекоммуникаций и калийного производства.

Также согласован запрет на выдачу стране кредитов, торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

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