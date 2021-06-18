В субботу будет до +32°С: полезные рекомендации для белорусов 18.06.2021, 16:53

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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на субботу из-за жары.

«В дневные часы 19 июня (суббота) максимальная температура воздуха на большей части территории Беларуси достигнет +30 - +32°С. В г. Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С», сообщает «Интерфакс».

«В дневные часы 20-21 июня (воскресенье-понедельник) максимальная температура воздуха на большей части территории страны достигнет +30..+33°С. В г. Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С", - добавили в организации.

Жаркая погода опасна для человека тепловым перегреванием и может привести к обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний.

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.

Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

Старайтесь употреблять как можно больше жидкости.

Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов.

Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву.

Не занимайтесь активным спортом при температуре выше +25°С.

Помните, что особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди.

Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

Отдыхая в жаркие дни у водоёма также соблюдайте правила безопасности.

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