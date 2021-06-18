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Варшава обвинила Москву в кибератаке на топ-министров и депутатов

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  • 18.06.2021, 17:20
Варшава обвинила Москву в кибератаке на топ-министров и депутатов

Дело о взломах стало публичным на прошлой неделе.

Наиболее важные польские официальные лица, министры и депутаты подверглись кибератаке из РФ. Об этом 18 июня заявил глава Комитета по нацбезопасности и обороне, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, ссылаясь на данные Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки. Текст его заявления опубликован на сайте правительства страны, пишет сайт «Гордон».

«Анализ наших сервисов и спецслужб наших союзников позволяет однозначно констатировать, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и диапазон широки», – отметил Качиньский.

Он подчеркнул, что с пятницы полиция начнет рассылать информацию пострадавшим об этом инциденте и соответствующем способе защиты электронной почты.

Дело о кибератаках против Польши стало публичным на прошлой неделе. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил 9 июня в Twitter, что хакеры взломали его личную, а также жены электронную почту. При этом он заверил, что никакой секретной информации они не получили.

«Учитывая, что информация была опубликована в российской социальной сети Telegram, и тот факт, что мне запрещен въезд в Беларусь и Россию в течение 11 лет как человеку, активно поддерживающему демократические изменения в бывшем СССР, я рассматриваю эту атаку как широко развернутые дезинформационные действия, содержащие фальсифицированную и манипуляционную информацию», – написал Дворчик.

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