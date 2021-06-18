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Как коронавирус и закрытые границы рушат планы белорусов

  • 18.06.2021, 17:24
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Как коронавирус и закрытые границы рушат планы белорусов
Фото: личный архив Виктории БУРЧИЦ

Выехать или вылететь за границу сейчас очень проблематично.

Виктория Бурчиц больше года не может навестить свою маму, которая живет в Греции. Сначала этому мешал коронавирус, а сейчас поездку пришлось отменить из-за внезапного прекращения авиасообщения. О том, как COVID-19 и закрытые границы рушат планы белорусов, Виктория рассказала Intex-press.

Поездка в Грецию, где живет мама Виктории Бурчиц, была запланирована на конец июня. Жительница Барановичей собиралась лететь вместе с супругом через Варшаву, так как прямого рейса из Минска нет.

– Мама живет в Афинах. Из-за пандемии и закрытых границ мы не можем увидеться уже больше года, – рассказывает Виктория. – В прошлом году мы были в Греции в начале марта. На следующий день после того, как мы вернулись домой, Польша объявила о закрытии границы. Нам в каком-то смысле повезло.

Фото: личный архив Виктории БУРЧИЦ

Когда в мае этого года Греция объявила об открытии границ, девушка обрадовалась и начала планировать поездку к маме. Подала документы на польскую визу.

– Пока ждала ответ от консульства, присматривалась к ценам на билеты и жилье. Ничто не предвещало беды. Но тут произошла вся эти история с самолетом Ryanair и все наши планы пошли коту под хвост, – рассказывает горожанка. – Мы поняли, что никакого легального способа попасть в Польшу, а значит, и в Афины, нет. И, конечно, очень расстроились.

Фото: личный архив Виктории БУРЧИЦ

Виктория говорит, что можно было бы полететь в Грецию обходными путями: из Минска в Калининград, оттуда в Варшаву, а потом в Афины. Но, во-первых, это очень долго и неудобно, во-вторых – дорого.

И так как супруги свой визит к маме Виктории хотели совместить с летним отдыхом у моря, им пришлось спешно искать варианты, где провести отпуск. В конце июня они собираются лететь в Турцию. И Виктория надеется, что в этот раз поездка не сорвется.

– Мы надеемся, что в ближайшем будущем ситуация с границами разрешится и мы, наконец, увидимся с мамой, – говорит она. – Этот инцидент нарушил абсолютно все наши планы и слегка выбил из колеи.

Фото: личный архив Виктории БУРЧИЦ
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