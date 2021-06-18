Ученые: Первыми людьми, открывшими Антарктиду, были не мореплаватели с Запада, а полинезийцы 18.06.2021, 17:32

Полинезийцы обнаружили холодный континент ещё 1300 лет назад.

Ученые из Новой Зеландии проанализировали устные истории о полинезийском исследователе, который следил за «ледяным горным континентом». Чтобы найти доказательства, они проанализировали «серую литературу» или исторические отчеты, которые не опубликовались в рецензируемых журналах, и интегрировали их с устными историями и произведениями искусства коренных народов, пишет rusjev.net.

Результаты глубокого погружения в историю коренных народов удивило ученых. Согласно большинству исторических отчетов, полинезийцы, вероятно, обнаружили самый южный континент на 1000 лет до того, как жители Запада впервые заметили его в 1820 году.

Полинезийский исследователь Хуэй Те Рангиора (также известный как Си Те Рангиора) и его команда отправились в антарктические воды на борту судна Те Иви о Атеа в 600-х годах нашей эры.

Связь маори (и полинезийцев) с Антарктидой и ее водами была частью антарктической истории примерно с седьмого века.

По словам исследователей, после того, как жители Запада впервые достигли Антарктиды в XIX веке, группа маори присоединилась к их путешествиям в качестве членов экипажа и даже медицинских работников, хотя в то время преобладали предубеждения против коренных народов.

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