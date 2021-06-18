закрыть
18 июня 2021, пятница, 18:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Первыми людьми, открывшими Антарктиду, были не мореплаватели с Запада, а полинезийцы

  • 18.06.2021, 17:32
Ученые: Первыми людьми, открывшими Антарктиду, были не мореплаватели с Запада, а полинезийцы

Полинезийцы обнаружили холодный континент ещё 1300 лет назад.

Ученые из Новой Зеландии проанализировали устные истории о полинезийском исследователе, который следил за «ледяным горным континентом». Чтобы найти доказательства, они проанализировали «серую литературу» или исторические отчеты, которые не опубликовались в рецензируемых журналах, и интегрировали их с устными историями и произведениями искусства коренных народов, пишет rusjev.net.

Результаты глубокого погружения в историю коренных народов удивило ученых. Согласно большинству исторических отчетов, полинезийцы, вероятно, обнаружили самый южный континент на 1000 лет до того, как жители Запада впервые заметили его в 1820 году.

Полинезийский исследователь Хуэй Те Рангиора (также известный как Си Те Рангиора) и его команда отправились в антарктические воды на борту судна Те Иви о Атеа в 600-х годах нашей эры.

Связь маори (и полинезийцев) с Антарктидой и ее водами была частью антарктической истории примерно с седьмого века.

По словам исследователей, после того, как жители Запада впервые достигли Антарктиды в XIX веке, группа маори присоединилась к их путешествиям в качестве членов экипажа и даже медицинских работников, хотя в то время преобладали предубеждения против коренных народов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»