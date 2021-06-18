РФ покинет договор по открытому небу в конце года 1 18.06.2021, 17:41

В США заявили, что россияне не выполняли свои обязательства.

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря, говорится в заявлении МИД РФ в пятницу, 18 июня.

«Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря 2021 года», - сказано в сообщении.

«Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Беларусь. О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно - белорусские партнеры», - добавили в МИД РФ.

В ведомстве отмечают, что выход России из договора показал, что попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя интересы и озабоченности Москвы, обречены на провал.

22 ноября прошлого года о выходе из Договора по открытому небу объявили в США. Причиной этого там назвали то, что Россия не выполняет своих обязательств по нему.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».