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РФ покинет договор по открытому небу в конце года

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  • 18.06.2021, 17:41
РФ покинет договор по открытому небу в конце года

В США заявили, что россияне не выполняли свои обязательства.

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря, говорится в заявлении МИД РФ в пятницу, 18 июня.

«Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря 2021 года», - сказано в сообщении.

«Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Беларусь. О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно - белорусские партнеры», - добавили в МИД РФ.

В ведомстве отмечают, что выход России из договора показал, что попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя интересы и озабоченности Москвы, обречены на провал.

22 ноября прошлого года о выходе из Договора по открытому небу объявили в США. Причиной этого там назвали то, что Россия не выполняет своих обязательств по нему.

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