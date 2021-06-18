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Осужденным белорусам пересчитают дни, проведенные в СИЗО

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  • 18.06.2021, 18:33
  • 6,970
Осужденным белорусам пересчитают дни, проведенные в СИЗО

Тысячи людей выйдут на свободу раньше.

В Уголовный кодекс внесены изменения о правилах зачета сроков содержания под стражей. Теперь день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего и усиленного режима (раньше было день за день), куда по решению суда направляют большинство осужденных к лишению свободы. Поскольку нововведение улучшает положение заключенных, им пересчитают сроки с учетом новых правил. Это значит, тысячи людей выйдут на свободу раньше.

По данным TUT.ВY, в исправительных учреждениях уже начали составлять списки по пересчету сроков. Вот как теперь будут зачитывать сроки в СИЗО (ст. 75 УК):

• 1 день в СИЗО равен 2 дням лишения свободы для осужденного, который совершил преступление в возрасте до 18 лет, а также при отбытии наказания в колонии-поселении;

• 1 день в СИЗО равен 1,5 дня лишения свободы в колонии в условиях общего и усиленного режима;

• 1 день в СИЗО равен 1 дню ареста (в этой части ничего не меняется);

• 1 день в СИЗО равен 2 дням ограничения свободы — т. н. «химии» и «домашней химии» (в этой части ничего не меняется);

• 1 день в СИЗО равен 3 дням исправительных работ или ограничения по военной службе;

• 1 день в СИЗО равен 24 часам общественных работ.

Важный момент — для осужденных, которые отбывают наказание в колониях строгого, особого режима и тюрьмах, ничего не изменится в части зачета срока под стражей — день за день, как было и ранее.

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