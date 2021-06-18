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В Беларуси опять разрешили большие пластиковые стаканы и трубочки

  • 18.06.2021, 19:28
  • 1,292
В Беларуси опять разрешили большие пластиковые стаканы и трубочки

МАРТ считает, что запрет на пластик «ухудшит экономическую ситуацию в сфере общепита».

МАРТ сократил список одноразовой пластиковой посуды, которую нельзя использовать и продавать в заведениях общепита. Из него исключили стаканы объемом от 300 мл, трубочки для напитков, контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

Ранее эти позиции включили в этот перечень также решением МАРТ. Нынешняя корректировка перечня связана с желанием властей «не допустить ухудшения экономической ситуации в сфере общепита», так как по этим позициям отсутствует альтернатива из экологических материалов, передает tut.by.

В списке запрещенной пластиковой посуды остались вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы объемом до 300 мл, тарелки, коробки (кроме для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий), чашки.

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