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Роналду первым достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram

  • 18.06.2021, 19:54
Роналду первым достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram

15 июня Роналду установил два рекорда чемпионата Европы.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram.

За футболистом в списке самых популярных аккаунтов в соцсети расположились трое американцев: актер и рестлер Дуэйн Джонсон (246 миллионов подписчиков), певица Ариана Гранде (244 миллиона) и модель Кайли Дженнер (241 миллион).

Среди ближайших преследователей Роналду из мира спорта — футболисты Лионель Месси и Неймар. У капитана «Барселоны» 219 миллионов подписчиков. Аудитория форварда ПСЖ на 67 миллионов меньше.

15 июня Роналду установил два рекорда чемпионата Европы. Он первым из футболистов сыграл на пяти первенствах континента, а также стал лучшим бомбардиром в истории турнира с 11 голами.

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