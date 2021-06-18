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С 1 июля въехать в РФ из Беларуси можно будет с помощью приложения

  • 18.06.2021, 20:13
С 1 июля въехать в РФ из Беларуси можно будет с помощью приложения
Фото: Deutsche Welle

Приложение называется «Путешествую без COVID».

Использовать мобильное приложение в обязательном порядке должны будут люди, въезжающие в Россию из стран-членов ЕАЭС, а с 1 сентября – и граждане СНГ, пишет «РИА Новости».

Сейчас в приложении в окне «страна отправления» доступны шесть стран: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. Их же можно указать в окне «страна прибытия».

Беларусь присоединилась к проекту ЕАЭС «Путешествую без COVID-19» в марте 2021 года. Передавать данные в систему будет Национальный центр электронных услуг во взаимодействии с белорусским Минздравом.

Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» было создано Евразийским банком развития, оно позволяет быстро найти перечень верифицированных лабораторий, сдать тест на коронавирус, результаты которого попадут в общую с ЕАЭС систему. После этого гражданин, получивший отрицательный тест, сможет беспрепятственно перемещаться воздушным транспортом в границах ЕАЭС.

Скачать приложение можно бесплатно на Google Play и App Store.

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