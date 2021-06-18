Год назад белорусы удивили всех пикетом солидарности
- 18.06.2021, 20:18
Тысячи людей, семь часов и три километра.
18 июня в Беларуси отмечается не только печальная годовщина задержания экс-председателя Белгазпромбанка и претендента в президенты Виктора Бабарико, но и годовщина первой большой акции солидарности во время прошлогодних выборов белорусов, не согласных с политикой Лукашенко, пишет «Белсат».
Подобные акции белорусская оппозиция организовала не впервые. Аналогичные цепи уже ставились во время президентских выборов 2010 и 2015 годов, антиинтеграционных протестов 2019-го. Но такой размах цепь солидарности в Беларуси приобрела только во время сбора подписей на президентских выборах 2020 года.
Никто не ожидал такой массовости
18 июня был предпоследним днем сбора подписей за претендентов на пост президента. Утром стало известно о задержании лидера гонки Виктора Бабарико.
«Людям конца и края нет»
Акция началась в 18:00 у Белгосфилармонии на площади Якуба Коласа. Увидев, что люди собираются, к пикету начали присоединяться новые участники и в течение нескольких часов живая цепь заняла три километра, выйдя даже за пределы площади Независимости.
Всего люди стояли вдоль проспекта Независимости около семи часов. В пикете приняли участие тысячи человек.
«Решили сбивать протестное настроение»
На следующий день организаторы попытались повторить цепь, но в 19:00, одновременно с закрытием ЦИК начались задержания.
Несмотря на задержания, акция снова растянулась на часы. Людей задерживали в разных местах Минска и в разных городах Беларуси. Число задержанных превысило сотню. В Молодечно протестующие даже пытались отбить задержанных у силовиков.
«Один из самых крутых дней прошлого года»
После 19 июня в выборах наступил период тишины. Последующие массовые протесты возобновились 14 июля, когда было отказано в регистрации Виктору Бабарику и Валерию Цепкало.