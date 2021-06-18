Год назад белорусы удивили всех пикетом солидарности 18.06.2021, 20:18

Фото: Belsat.eu

Тысячи людей, семь часов и три километра.

18 июня в Беларуси отмечается не только печальная годовщина задержания экс-председателя Белгазпромбанка и претендента в президенты Виктора Бабарико, но и годовщина первой большой акции солидарности во время прошлогодних выборов белорусов, не согласных с политикой Лукашенко, пишет «Белсат».

Подобные акции белорусская оппозиция организовала не впервые. Аналогичные цепи уже ставились во время президентских выборов 2010 и 2015 годов, антиинтеграционных протестов 2019-го. Но такой размах цепь солидарности в Беларуси приобрела только во время сбора подписей на президентских выборах 2020 года.

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

Никто не ожидал такой массовости

18 июня был предпоследним днем сбора подписей за претендентов на пост президента. Утром стало известно о задержании лидера гонки Виктора Бабарико.

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

«Людям конца и края нет»

Акция началась в 18:00 у Белгосфилармонии на площади Якуба Коласа. Увидев, что люди собираются, к пикету начали присоединяться новые участники и в течение нескольких часов живая цепь заняла три километра, выйдя даже за пределы площади Независимости.

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

Всего люди стояли вдоль проспекта Независимости около семи часов. В пикете приняли участие тысячи человек.

«Решили сбивать протестное настроение»

На следующий день организаторы попытались повторить цепь, но в 19:00, одновременно с закрытием ЦИК начались задержания.

Несмотря на задержания, акция снова растянулась на часы. Людей задерживали в разных местах Минска и в разных городах Беларуси. Число задержанных превысило сотню. В Молодечно протестующие даже пытались отбить задержанных у силовиков.

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

«Один из самых крутых дней прошлого года»

После 19 июня в выборах наступил период тишины. Последующие массовые протесты возобновились 14 июля, когда было отказано в регистрации Виктору Бабарику и Валерию Цепкало.

Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

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