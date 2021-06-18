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Ким Чен Ын переполнил чашу терпения Китая

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  • 18.06.2021, 20:23
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Ким Чен Ын переполнил чашу терпения Китая

КНДР теряет единственного торгового партнера.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын, похоже, теряет поддержку Китая - единственного крупного торгового партнера для северокорейской экономики, где 25 миллионов человек производят в год 26 млрд долларов ВВП - одну десятую годовой выручки Apple, передает finanz.ru.

Объем внешней торговли Китая с КНДР в январе-мае 2021 года рухнул на 84%, то есть практически в 7 раз, и составил 51,59 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на таможенную статистику КНР.

Закупки северокорейских товаров китайскими компаниями упали на 60% и составили ничтожные 7 млн долларов.

Поставки из Китая в КНДР обвалились на 85%, до 44,45 млн долларов.

Паралич двусторонней торговли, который начался в прошлом году, ускоряется, следует из таможенных данных.

В мае из Китая в КНДР было поставлено в 20 раз меньше товаров, чем в том же месяце прошлого года (на 2,71 млн долларов), а импорт из Северной Кореи рухнул в 6 раз (до 749 тысяч долларов).

От коммунистического соседа, который обязан Китаю своим существованием, Пекин решил отвернуться, несмотря на то, что в стране, отрезанной от мира санкциями и отсутствием интернета, резко усугубилась нехватка продовольствия.

По оценкам южнокорейской разведки, которые приводит Kyodo, из-за неурожаев прошлого года в КНДР не хватает около миллиона тонн продуктов.

Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) назвал напряженной ситуацию с обеспечением продовольствием населения.

«Из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна», а продление введенных в республике для предотвращения распространения коронавируса карантинных мер «привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем», сказал он.

В апреле, обращаясь к участникам конференции секретарей парткомов в Пхеньяне, Ким Чен Ын призвал быть готовыми к «трудному походу» ради улучшения жизни населения.

«Трудным походом» называют события в истории КНДР в середине 1990-х годов, когда страна столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом и массовым голодом, который унес жизни, по некоторым данным, нескольких сотен тысяч человек.

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