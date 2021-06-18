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В Австралии испытали летающий спортивный электрокар для гонок в стиле «Формула-1»

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  • 18.06.2021, 21:33
  • 1,064
В Австралии испытали летающий спортивный электрокар для гонок в стиле «Формула-1»
фото: Alauda Aeronautics

Видеофакт.

Австралийская Alauda Airspeeder испытала свой четырехметровый мультикоптер Mk3 в пустыне на юге страны, сообщает The Guardian. Машина весит 130 кг и имеет удельную тягу, превосходящую современнейшие истребители в мире.

Основатель Alauda Aeronautics Мэтью Пирсон сказал, что он будет участвовать в гонках в стиле Формулы-1, в которых одновременно будут летать до 10 машин. Первые гонки состоятся уже в 2021 году, а мультикоптеры будут летать со скоростью от 150 до 250 км в час, утверждает Питерсон.

В кабине самолета есть место для пилота, но на данный момент он управляется "телероботическим аватаром" – физическим роботом, который находится в кабине и управляется с земли. Когда пилот поворачивает голову, робот также поворачивает голову.

Летающие автомобили оснащены лидарными и радиолокационными системами, которые синхронно работают на разных транспортных средствах, чтобы избежать столкновений в воздухе. "По сути, пилот имеет полную свободу, но мы можем создать виртуальное силовое поле между самолетами в воздухе даже на очень высоких скоростях", – сказал Пирсон.

Транспортное средство питается от литий-полимерной батареи с временем автономной работы около 15 минут. Каждая гонка будет длиться 45 минут, что потребует двух пит-стопов по 20 секунд каждый для замены батарей.

Серия гонок будет называться Airspeeder EXA и организаторы надеются, что такие соревнования повысят безопасность технологии и ускорят распространение "зеленых технологий".

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