закрыть
18 июня 2021, пятница, 22:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой

2
  • 18.06.2021, 21:47
  • 2,082
УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой
фото: uefa

В УЕФА выразили солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав.

УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Об этом Фонду спортивной солидарности в ответ на соответствующие запросы сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, передает «Трибуна».

Таким образом, все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, – не состоятся.

Также Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»