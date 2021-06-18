УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой 2 18.06.2021, 21:47

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фото: uefa

В УЕФА выразили солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав.

УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Об этом Фонду спортивной солидарности в ответ на соответствующие запросы сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, передает «Трибуна».

Таким образом, все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, – не состоятся.

Также Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

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