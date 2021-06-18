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В ЕС 30% взрослых полностью вакцинированы от COVID-19

  • 18.06.2021, 22:01
В ЕС 30% взрослых полностью вакцинированы от COVID-19

Самый высокий процент людей, завершивших вакцинацию, на Мальте.

В Евросоюзе 30% взрослых жителей (111 млн человек) получили обе дозы COVID-вакцины. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, опубликованные в пятницу, 18 июня, передает korrespondent.net.

Самый высокий процент жителей, прошедших полную вакцинацию, в Мальте (59,3% от всего взрослого населения страны). На втором месте оказалась Венгрия с показателем 53%, а замкнул первую тройку Кипр (41,6%). Хотя бы одну дозу вакцины получили 199,4 млн человек (53,8% взрослых жителей государств Евросоюза). Лидерами в Европе являются все та же Мальта (69,6% от взрослого населения страны), не входящая в ЕС Исландия (66,5%) и Венгрия (66,2%).

Отметим, что в ЕС одобрены четыре вакцины: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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