В ЕС 30% взрослых полностью вакцинированы от COVID-19 18.06.2021, 22:01

Самый высокий процент людей, завершивших вакцинацию, на Мальте.

В Евросоюзе 30% взрослых жителей (111 млн человек) получили обе дозы COVID-вакцины. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, опубликованные в пятницу, 18 июня, передает korrespondent.net.

Самый высокий процент жителей, прошедших полную вакцинацию, в Мальте (59,3% от всего взрослого населения страны). На втором месте оказалась Венгрия с показателем 53%, а замкнул первую тройку Кипр (41,6%). Хотя бы одну дозу вакцины получили 199,4 млн человек (53,8% взрослых жителей государств Евросоюза). Лидерами в Европе являются все та же Мальта (69,6% от взрослого населения страны), не входящая в ЕС Исландия (66,5%) и Венгрия (66,2%).

Отметим, что в ЕС одобрены четыре вакцины: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».