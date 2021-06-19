Санкции, забастовки, протесты! Телеграм-канал «Баста!»

19.06.2021, 8:17

Фото: тАСС

Именно эти три ключевые силы всегда ведут к победе.

От одной фразы "санкции от Европы" на предприятиях у руководства подскочило давление, и по стандартной узурпаторской схеме начинаются запугивания сотрудников.

Начинается старая песня о главном: "Останетесь без зарплаты, про премии можно забыть".

Однако, если только на таком большом предприятии как "ГродноАзот", на зарплаты уходило от всей прибыли всего лишь 3% (как символично), то нетрудно понять, за что так боятся новоназначенцы. Их интерес в одном - спасти свои промокшие шкуры.

Забастовки по политическим причинам они упраздняют купленными на наши деньги дубинками, однако, забастовки по экономическим причинам, которые, скорее всего, начнутся, так как пособника режима позарились на зарплаты честных граждан, поставят в тупик даже цепных псов узурпатора.

Им и без того наверняка понятно, за чей счет они существуют, и они думают, что деньги на них найдутся всегда. Но они не понимают, что никто о них больше никогда не вспомнит. Ни кинувший их цыган у власти, ни тем более, народ, который они вот уже на протяжении 11 месяцев бездумно избивают, арестовывают и судят.

Вдобавок к схеме "Банкомат- обменник - банк", нам в помощь – долгосрочные санкции, которые помогут освободить политзаключенных и смести преступников с их просиженных до дыр мест.

Режим обречен в любом случае – ни один белорус не станет жить, как раньше. Не нужно боятся санкций, что бы нам ни говорили. Ведь страшно совсем другое, что этот режим цепляется за каждую попытку удержаться у власти.

Санкции – это одно из самых мощных оружий против вурдалаков, а вместе с нашими протестами и забастовками – смертельное для диктатуры.

Пора вернуть в страну закон и главенство права, пора вернуть улицы и города нашей страны в правовое поле!

Сколько можно терпеть больного властью таракана?

Народ, пора вставать!

Пора власть брать в свои руки!

Рабочие, пора бастовать! От вас зависит будущее ваших детей.

Страна, очнись!

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