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Раскрыты новые симптомы индийского штамма COVID-19

  • 19.06.2021, 8:23
  • 1,656
Раскрыты новые симптомы индийского штамма COVID-19
Фото: Getty Images

Любое ощущение, кажущееся нетипичным и странным — веская причина, чтобы пройти тест.

Штамм коронавируса, обнаруженный в Индии и начавший активно распространяться в других регионах мира, появился в результате двух мутаций, пишет lenta.ru.

Лихорадка, кашель, утомляемость, потеря вкуса и обоняния остаются одними из наиболее показательных симптомов заболевания. Однако у нового штамма также есть и новые симптомы, которые больше напоминают простуду.

Заболевание может ощущаться как простуда или некоторый дискомфорт, напоминающий аллергическую реакцию либо поллиноз. «Любое ощущение, кажущееся нетипичным, странным, — это веская причина, чтобы изолироваться и пройти тест», — сказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.

Новый вариант COVID-19 также обладает более мощным инфицирующим потенциалом, позволяющим ему легче проникать в организм, преодолевая сопротивление иммунной системы.

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