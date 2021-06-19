«Лукашенко интуитивно почувствовал, что оказался в роли Милошевича» 19.06.2021, 8:29

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Политическое руководство Беларуси пребывает в состоянии фрустрации.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена не повлияла на позицию США относительно ситуации в Беларуси, и там анонсируют очередные санкции. Не изменилась и позиция Москвы. Никаких позитивных сценариев для Александра Лукашенко в этой ситуации эксперты не видят, пишет «Независимая газета».

О том, что Вашингтон готовит новые санкции для Беларуси, в четверг заявила во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. По ее словам, они будут введены уже на следующей неделе. О чем именно идет речь, пока неизвестно. «Беларусь – одна из тех тем, которая рассматривалась в контексте вчерашнего саммита. Президент Байден четко пояснил, что это один из вопросов, в котором мы глубоко не согласны с Россией. Я не думаю, что кто-то из двух президентов оспаривает, что наши взгляды на ситуацию в Беларуси очень отличаются», – цитируют ее СМИ. Она напомнила, что выход из белорусского политического кризиса США видят в проведении новых прозрачных и честных выборов. США и ЕС намерены проводить единую санкционную политику для давления на режим Лукашенко и принуждения его к переговорам. Ситуацию с посадкой самолета компании Ryanair в Минске и «вытягивание из него диссидента и выставление его напоказ» США считают беззаконной и возмутительной. «Как и Европа, мы уже ввели некоторые санкции, и я думаю, что на следующей неделе вы увидите, что их станет больше», – пообещала Виктория Нуланд.

Накануне встречи в Женеве США заявляли, что ситуация в Беларуси также будет предметом переговоров Путина и Байдена. Некоторые местные эксперты не исключали, что Беларусь может стать частью большой геополитической сделки.

«Я поделился нашей обеспокоенностью по поводу Беларуси. Он не спорил с тем, что произошло. Он только сказал, что у него другое мнение насчет того, что с этим делать», – рассказал Джозеф Байден о сути упоминания белорусской темы. Да, позиции стран о том, как решить белорусскую проблему, настолько различны, что сблизить их невозможно, подчеркнул в комментарии в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако наличие такой проблемы не отрицают ни Россия, ни США.

В целом ситуация для Лукашенко становится все более сложной, считает политолог Валерий Карбалевич. «Судя по всему, Лукашенко интуитивно почувствовал, что оказался в роли Милошевича», – пишет он. По его мнению, после принудительной посадки самолета Беларусь перешла некий важный рубеж «не только в отношениях официального Минска с Западом, но в белорусской политической жизни вообще». Эксперт прогнозирует, что дальнейшие санкции будут достаточно жесткими, хотя уже и сейчас, после введения авиационных санкций, «в центре Европы образовывается «черная дыра». При этом действия Минска по исправлению ситуации эксперт расценивает как неуклюжие и непродуманные «самострелы себе в ущерб». Политическое руководство пребывает в состоянии фрустрации, констатирует Карбалевич.

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