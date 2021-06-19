«Голос Америки»: Евросоюз резко усилил экономическое давление на режим в Беларуси 19.06.2021, 8:40

Масштабные экономические санкции станут самым жестким наказанием для диктатора.

Евросоюз намерен запретить выдачу кредитов Беларуси и ввести еще целый ряд весьма чувствительных для Минска санкций. Об этом стало известно после того, как в пятницу было достигнуто соглашение об экономических санкциях в отношении Минска в качестве наказания за принудительную посадку самолета с целью ареста оппозиционного журналиста. Агентство «Рейтер» сообщило об этом со ссылкой на заявление МИД Австрии и источников в дипломатических кругах, передает «Голос Америки».

Масштабные экономические санкции станут самым жестким наказанием Минска за принуждение к посадке лайнера компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Лидеры европейских стран назвали действия Минска «государственным пиратством».

Ограничения, которые коснутся финансового сектора Беларуси, если они будут согласованы правительствами ЕС на политическом уровне, будут включать в себя запрет на новые займы, запрет инвесторам из ЕС торговать ценными бумагами белорусских компаний или покупать белорусские краткосрочные облигации, а также запрет банкам ЕС на предоставление инвестиционных услуг. Кроме того, будет прекращено экспортное кредитование Беларуси со стороны Евросоюза.

Пятничное соглашение было достигнуто, несмотря на первоначальные возражения Австрии, чей Райффайзен Банк является одним из крупнейших игроков на банковском рынке Беларуси через дочерний Приорбанк.

В будущий четверг лидеры ЕС соберутся на запланированный саммит, на котором решение о введении широкомасштабных санкций в отношении Беларуси может быть окончательно утверждено.

«Этим соглашением ЕС посылает четкий и целенаправленный сигнал против невыносимых репрессий со стороны белорусского режима», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Австрии.

Эксперты, которым было поручено разработать санкции, договорились о запрете экспорта из ЕС в Беларусь любого коммуникационного оборудования, которое может быть использовано для шпионажа, и о более жестком эмбарго на поставки оружия, включая охотничьи ружья.

Они также согласовали ограничения на закупку Евросоюзом белорусских табачных изделий, нефти и нефтепродуктов, а также запрет на импорт калия, который является основной статьей белорусского экспорта.

По словам одного из дипломатов, в финансовых санкциях будут сделаны исключения в гуманитарных целях, а личные сбережения граждан Беларуси не пострадают.

Правительства ЕС намерены усилить давление на секторы, которые являются центральными для экономики Беларуси, чтобы по-настоящему наказать режим Лукашенко.

Экспорт калия является основным источником поступления иностранной валюты для Беларуси, в государственной компании «Беларуськалий» заявляют, что в Беларуси производится 20% калия в общемировом масштабе.

По данным статистических органов ЕС, в прошлом году страны Евросоюза импортировали из Беларуси химикатов на сумму 1,5 миллиарда долларов, включая калий, а также нефть и нефтепродукты, такие как горюче-смазочные материалы, на сумму более 1 миллиарда евро.

Германия заявила, что санкции должны продолжаться до тех пор, пока власти Беларуси не проведут свободные выборы и не освободят всех политзаключенных.

Действия Лукашенко, который направил 23 мая истребитель для перехвата рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, вызвали возмущение у мирового сообщества.

В ответ ЕС заблокировал полеты белорусских авиакомпаний в европейские аэропорты и запретил всем своим перевозчикам использовать для полетов воздушное пространство Беларуси.

В понедельник главы МИД ЕС намерены подписать постановление о внесении более 80 физических и юридических лиц в «черный список» с замораживанием финансовых активов и запретом на выдачу виз.

По словам дипломатов, семь человек, которые будут подвергнуты санкциям, напрямую связаны с инцидентом с Ryanair, а остальные вошли в список в связи с действиями властей Беларуси по подавлению оппозиции.

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