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Белорусам рассказали, как уберечься от последствий жары в выходные

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  • 19.06.2021, 9:01
  • 2,376
Белорусам рассказали, как уберечься от последствий жары в выходные
Фото: onliner.by

Купаться только в отведенных местах и ограничить длительные поездки на автомобиле.

В субботу, 19 июня по стране ожидается до +32°С, а в воскресенье и понедельник – до +33°С.

В такую погоду следует меньше времени проводить под прямыми лучами, пить больше жидкости и избегать алкоголя, рассказали в МЧС.

В ведомстве также напомнили про меры безопасности на воде: купаться можно только в отведенных для этого местах, ни в коем случае не оставлять детей ни на секунду без присмотра и не заходить в воду после употребления алкоголя.

- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары — это может привести к обморочному состоянию ребенка, - рассказали в МЧС.

Разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах.

Накануне жарких выходных в ведомстве обратили внимание на то, что в некоторых районах страны введен запрет на посещение лесов.

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