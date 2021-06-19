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«За Сашей пришли санитары — причем сразу со всех сторон»

  • 19.06.2021, 9:51
  • 2,452
«За Сашей пришли санитары — причем сразу со всех сторон»

Накликали.

Некоторые очень впечатлились идеей вооружить вертикальные силы самообороны, чтобы они при случае могли нанести врагу непоправимый урон, пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

— Так я тебе одно скажу. Ты эту вертикаль видела? Не хочу никого обижать. По крайней мере таким образом. Но, некоторые из этих вертикальных бойцов в вертикальном и горизонтальном положении примерно одного роста. И непоправимый урон они могут нанести только если уронят себе на ногу что-нибудь из категории тяжелых вооружений.

Не, самым спортивным можно, конечно, выдать по автомату. (По традиции желательно без рожка). Но тогда же к каждому автомату придется приставить охрану. Чтобы не потеряли где ненароком. А красауцау на всех не хватит. Да и согласятся ли еще бойцы вертикального фронта эти автоматы брать. Люди идут в вертикаль власти не ради будущей Вальхаллы, а за более прагматическими жизненными ценностями.

Так что все эти разговоры про валькирий, которые унесут в чертоги Одина свидетелей стабильности, павших с автоматом в руках – способ привлечь к себе внимание. Потому что как ты не меняй непредсказуемо директоров мясокомбинатов и шкловских председателей, а разрыва информационного пространства все равно не происходит. А тут люди хоть поговорят между собой лишний раз. Не все же людям Байдена с Путиным обсуждать. Обидно же, когда на тебя внимания не обращают.

И, надо сказать, с каждым разом привлекать внимание приходится все более скандальными способами. И каждый раз минутка славы обходится все дороже. Вот пресс-конференция с заложником, похоже, стимулировала европейских бюрократов шевелиться чуточку быстрее. Сначала они грозились секторальными санкциями к июлю, а сейчас, говорят, что черновой вариант будет готов уже к понедельнику. И беларусские банки в него, кажется, точно попадают.

Да и Путин уже точно оказался не настоящим братом, а в лучшем случае братом Шредингера (в том смысле, что по состоянию на текущий момент его братство является классическим примером квантовой неопределенности). Настоящие братья не обсуждают союзника за его спиной с Байденом. И Тихановскую из своих розыскных списков настоящие братья не исключают не посоветовавшись. А союзнику теперь думай всякое нехорошее о том, для чего они это сделали. Белорусским красауцам даже пришлось опровергать своих московских коллег относительно текущего статуса Тихановской. Правда опровергали они это тихонько и вполголоса.

Потому что, когда говоришь что-то слишком громко, может услышать кто-нибудь лишний. Вот когда белорусские красауцы пустили ОРДЛОвских (ОРДЛО - Отдельные района Донецкой и Луганской областей) коллег к Протасевичу, они же наверняка просили потом не благодарить. Но у ОРДЛОвских красауцау свои представления о дипломатическом этикет е. Еще более экзотические, чем у белорусского МИД. И минутка геополитической славы для них дороже всех обещаний, которые они там кому-нибудь давали. А если после этой благодарности беларусские власти начнут санкционировать еще и с южного направления, так это пускай у белорусских властей голова и болит.

Вот свидетели стабильности годами рассказывали про хищных волков с коллективного Запада, которые ищут поживы вокруг геополитических разломов. И особенно часто мы слышали об этом за последний год. Так накликали. Санитары леса пришли. Причем, кажется, сразу со всех сторон.

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