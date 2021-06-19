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В Германии — 7000 рублей, в Польше — 3500: зарплаты медиков в Беларуси сравнили с другими странами

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  • 19.06.2021, 10:11
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В Германии — 7000 рублей, в Польше — 3500: зарплаты медиков в Беларуси сравнили с другими странами

Цифры говорят сами за себя.

Зарплата белорусских медиков по итогам апреля этого года составила 1279 рублей, причем это зарплата, как правило, с переработками. Но даже в этом случае сумма все равно ниже средней по стране на 119 рублей. Как с такими заработками белорусские врачи выглядят на фоне соседей? Сравнили, за какие деньги пациентов лечат отечественные специалисты и за какое вознаграждение эту же работу выполняют их коллеги в странах-соседках, пишет onliner.by.

Начнем с Беларуси. Да, средняя зарплата в здравоохранении за апрель составила 1279 рублей. Для сравнения, медианная зарплата по ноябрьским данным прошлого года была и вовсе 977 рублей. Это подтверждают предложения в общереспубликанском банке вакансий: по большинству из них готовы платить до 800 рублей в месяц.

— Нам постоянно говорят о высоком статусе медиков в стране, особенно в ковидный период, о поэтапном повышении заработка... На деле же опытный врач сегодня зарабатывает как молодой сотрудник милиции, как участковый, — рассуждает Владимир, врач с 10-летним стажем, работающий в одной из минских больниц.

— Среди моих друзей-коллег, безусловно, есть те, кто планку «по пятьсот» преодолел. Но речь идет о врачах-хирургах из стационара, у которых высшая квалификационная категория, а за плечами 15 лет стажа, — добавляет мужчина. — Мы как-то даже сравнивали расчетники. Хирург без квалификационной категории, но тоже с 15-летним стажем за месяц работы получил чуть больше тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года его зарплата поднялась на целых 20 рублей. Нужны ли еще какие-либо комментарии?

Украина: средняя зарплата у медиков почти 12 000 гривен, или около 1109 рублей

По данным Укрстата, средняя начисленная зарплата в сфере здравоохранения в апреле 2021 года равнялась 11 991 гривне (примерно 1109 рублей), в то время как средняя украинская зарплата составляет 13 543 гривны (1253 рубля). При этом украинские власти фиксируют большой отток врачей. Многие уезжают в Польшу, где специалистам платят в разы больше.

— И все же в Киеве медикам проще, чем в Беларуси, где на высоком уровне медицина только для пациентов. В Украине она на нормальном уровне не только для пациентов, но и для врачей, — рассуждает Екатерина Крищенко.

Девушка окончила мединститут в Гродно, отработала в Беларуси распределение, после чего уехала в Киев, где сейчас работает терапевтом в одной из частных клиник украинской столицы.

Екатерина говорит, что до заветных $500 в Беларуси ей было как до Луны.

— Устроиться в Киеве с белорусским дипломом было сложно. Пришлось получать разрешение на работу в Минздраве, нострифицировать диплом (подтверждать его. — Прим. Onliner), сдавать экзамен, проходить специальные пятимесячные курсы... Уже сегодня я получаю больше $500, при этом объем работы у меня намного меньше, и самое главное — здесь я действительно чувствую себя врачом, а не секретарем или обслуживающим персоналом, как бывало в Беларуси, — рассказывает собеседница.

Но при этом она признается: «Если бы что-то в жизни можно было отмотать назад, в университет бы я все равно поступила в Беларуси. Медицинское образование там очень сильное».

Россия: в Москве — 5421 белорусский рубль, в Ямало-Ненецком округе — 8099

По данным Росстата, средняя зарплата врачей в марте этого года составила 55 208 российских рублей, или 1895 белорусских. При этом, по статистике за первый квартал, в среднем врач в России получает 87 тыс. (2986), медсестра — 47 тыс. (1613), а санитары — 41 тыс. (1407).

Вместе с тем зарплаты российских медиков отличаются в зависимости от региона. К примеру, в Москве средняя зарплата врачей в первой декаде этого года составила порядка 158 тыс. рублей (5421 белорусский). В Санкт-Петербурге — 111 тыс. (3800), примерно столько же и в Мурманской области. Но больше всего зарабатывают врачи в Ямало-Ненецком автономном округе — 8099 белорусских рублей. Напомним, речь идет о зарплате с надбавками за работу в условиях ковида.

Правда, в большинстве российских регионов заработок врачей колеблется на уровне 50—70 тыс. рублей в месяц. Это 1700—2400 белорусских.

Самые распространенные зарплаты медсестер — 25—35 тыс. рублей (850—1200 белорусских). Но в том же Ямало-Ненецком автономном округе медсестра в среднем зарабатывает 122 тыс. (4187).

Польша: 3500 рублей до вычета налогов

Средняя зарплата в польском здравоохранении за прошлый год составила 5371 злотый (чуть больше 3500 белорусских рублей). Между тем средняя зарплата по стране — около 5637,34 злотого, или примерно 3697 рублей. Однако семейный врач может рассчитывать на 7000 злотых (4586), а хороший доктор — и на 9000 (5895). При этом в статистику не попадает оплата дежурств, частная практика и дополнительные консультации в клиниках.

Как известно, Польша активно переманивает белорусских врачей к себе. В конце прошлого года Сейм даже принял новый закон, по которому процедура трудоустройства медиков, получивших образование и квалификации за пределами Евросоюза, существенно упрощается. Прежде всего речь идет о врачах из Украины и Беларуси.

Анастасия работает анестезиологом в польском городе Эльблонг. Уже третий год девушка проходит специализацию.

— После окончания Витебского медицинского университета я попала по распределению в Брестскую областную психиатрическую больницу «Кривошин». Там проработала 10 лет. Хотя правильнее будет сказать — прожила. Чтобы зарабатывать те самые 500 долларов, работать приходилось на 1,25—1,5 ставки. Сегодня, работая без специализации, чистыми я получаю 2500 на белорусские деньги, через несколько лет смогу выйти на зарплату медика со специализацией, — говорит она.

По словам Анастасии, средняя зарплата врачей в Польше — порядка 4000 рублей чистыми на наши деньги. Но она очень различается в зависимости от стажа, специализации, дополнительных смен и даже региона, в котором работает медик.

Так, средняя зарплата начинающего врача — примерно 2200 белорусских рублей. После наработки 3—4-летнего стажа будет уже 3500 рублей, после 6—8 лет работы — 4500. Медсестры на наши деньги получают в среднем 3000. Коронавирусная надбавка для врачей составляет порядка 4000 рублей, для медсестер — примерно 2000.

Литва и Латвия: обещают зарплату до 8500 рублей

Судя по официальной статистике Литвы, по итогам 2020 года средняя зарплата врачей до вычета налогов составляла 6500 белорусских рублей, медсестер — 3500. Во время пандемии медикам, работающим с коронавирусными больными, зарплату подняли на 60—100% в зависимости от нагрузки. А вот работникам скорой помощи — всего на 15%. По словам премьер-министра страны Саулюса Сквернялиса, в ближайшее время правительство в принципе планирует поднять зарплату всем литовским медикам. После этого врачи будут получать примерно 8500 белорусских рублей, медсестры — 4000.

В Латвии медики зарабатывают меньше. Средняя зарплата работников здравоохранения по стране до уплаты налогов составляет чуть больше 5000 рублей на наши деньги. Медсестры, акушерки и помощники врачей в среднем на руки получают по 3000 рублей. Коронавирусные надбавки там примерно такие же, как и в соседней Литве. А в случае, если медики работают не в одном, а в нескольких медучреждениях, зарплата составляет в среднем уже порядка 6500 рублей.

А в это время

Германия. «Зарплата с уже вычтенными налогами составляет примерно 7000 белорусских рублей»

Германия — это страна, куда белорусские медики уезжают чаще всего. Поэтому бонусом мы решили узнать их зарплаты и там.

Алексей — врач-ортопед. До переезда в Германию основным местом его работы на протяжении шести лет была Гродненская областная больница.

— Помню как сейчас: в свой последний месяц в Беларуси, работая в двух местах, наработал 360 часов. Это более чем в два раза превышает стандартную месячную выработку медиков в стране. И заработал я за тот месяц 700 евро, — вспоминает мужчина. — К тому моменту я уже выдохся. Да и ближайшее мое окружение, состоящее в основном из айтишников, оптимизма не добавляло. Работая как раб на галерах, я не мог приблизиться к их уровню жизни.

Алексей стал рассматривать варианты переезда. И обнаружил, что уехать в Германию проще, чем в Польшу, где нужно сдать экзамен, подтверждающий диплом, а потом наработать специализацию.

— Раньше и в Германии так было. Но потом из-за нехватки медиков порядки упростили. Сейчас, чтобы получить временное разрешение на работу, достаточно сдать два экзамена, подтверждающих знание языка. Сегодня моя зарплата с уже вычтенными налогами составляет примерно 7000 белорусских рублей, — утверждает собеседник. — Об этом в свой стране я не мог даже мечтать. Я почувствовал себя полноценным человеком, который может позволить себе нормальную жизнь, еду и отдых. И это не предел. После получения специализации зарплата увеличится до 8500 рублей. А еще через пять лет я смогу претендовать на должность завотделением с зарплатой в 15 000 рублей.

По словам Алексея, врачи в Германии считаются элитой. Эта профессия обеспечивает высокий социальный статус в обществе, с которым ты легко можешь снять хорошую квартиру, взять кредит в банке.

— Увидев, каково быть врачом, которого ценят, в Беларусь я уже не вернусь, — говорит мужчина. — Искренне обидно за белорусских медиков, которые порой получают меньше, чем охранники в магазине. При этом все больше стран вокруг создают для наших специалистов тепличные условия, не воспользоваться которыми, на мой взгляд, глупо.

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