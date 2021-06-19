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Атака захлебнулась: Россия откатывается на югах

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  • Телеграм-канал «Сито Сократа»
  • 19.06.2021, 10:38
  • 4,560
Атака захлебнулась: Россия откатывается на югах

Провaл в Армении будет означать утрату статуса даже региональной державы.

Путинская Россия близка к полному исчерпанию ресурса для активной внешнеполитической экспансии. Неспособность справится с нарастающими внутренними проблемами, в том числе из-за фиаско хваленой «спутниковой» вакцинации, а также деградация сырьевой экономики, помноженная на острый демографический кризис, ведут к падению международного веса РФ. Встреча в Женеве продемонстрировала глубокую нервозность Путина из-за возвращения США к состоянию активного участия в международных процессах после периода трампистского изоляционизма. Именно 4 года уклонения Вашингтона от активных действий на мировой арене дали путинцам фору для построения какой-то дешевой реплики зоны влияния ala USSR 2.0. Но на поверку деятельность сетей российских спецслужб и их пособников оказалась контрпродуктивной.

Путин думал, что едет в Швейцарию, как на новую Ялту, однако рога, которые он так уверенно растил в последние годы, чтобы бодаться с американцами, оказались тонкими и быстро обломались. Кстати погодная катастрофа в оккупированной Ялте, как раз символично указывает на то, как стремительно тонет в грязевых потоках образ Путина, как дутого «гиганта» на глобальной шахматной доске. Для Байдена Путин не визави, а какой-то недокучливый маразматик, бредущий к суровой развязке в духе Чаушеску или Хусейн. В Белом доме воспринимают его как марионетку Китая, что очень опасно для российского народа. Друзья у Путина тоже под стать: венесуэльский щекастый диктатор Мадуро, кровавый сирийский доктор Асад, и примкнувший к ним «математик» Туадера из ЦАР. С такими фигурами можно только по методикам Остапа Бендера в шахматы играть. Однако и здесь у Москвы имеются весомые проблемы. Почуяв одряхление хозяина, пришедшего с далекого Севера, товарищи на югах замыслили избавляться от его настырной опеки.

Мадуро усиливает тайные контакты с Белым домом, чтобы США разблокировали деньги на закупку вакцин по программе COVAX, т.к. российской вакцинной помощи, вернее немощи, - кот наплакал. В Сирии Асад после очередного переизбрания на постановочных выборах начал осознавать, что брат Владимир может его разменять на что-то более ценное для себя, и стал все больше подумывать о возвращении в арабскую семью, да к тому же в Тегеране предложили ему «расширенное партнерство», и появляется поле для маневра. Сирийцам нужны деньги на реконструкцию хотя бы части базовой инфраструктуры, а от Путина помощи, как от козла молока.

Да, что там Мадуро и Асад, тут на днях в ЦАР местный мелкотравчатый друг россиян Туадера задумал перестать быть «заложником Вагнера», и после возвращения с ПМЭФ нанес россиянам удар под дых. Своим решением он отправил в отставку пророссийского премьера Фирмина Нгрибаду, и назначил на пост Анри-Мари Дондру, ориентирующегося на Францию. Похоже, скоро команда Пригожина может быть съедена благодарными центральноафриканскими товарищами. Драматизм ситуации усиливается решением правительства Судана пересмотреть соглашение с Кремлем по созданию пункта базирования ВМФ РФ в Порт-Судане. Это огромный удар по Шойгу, который уже мечтал показать, что россияне будут мочить свои сапоги в Красном море. Чувствуется работа США и Турции, которые уже ранее обнулили российские позиции в Ливии, и пресекли поползновение в Чад.

Есть признаки формирования нового альянса между Вашингтоном и Анкарой. И здесь следует упомянуть о переговорах Байдена и Эрдогана о фактической передачи Афганистана в сферу ведения турков после вывода американских войск, при условии оказания финансовой помощи со стороны Вашингтона. НАТО ведет переговоры с Катаром о размещении на территории эмирата базы для подготовки афганского спецназа.

Путинские ставки прогорели на всех фронтах, и теперь ГРУ будет до последнего Кочаряна воевать в Армении. Если и здесь будет провал, то Россия утратит статус даже региональной державы.

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