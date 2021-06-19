Названы водоемы Беларуси, где запрещено или ограничено купание
- 19.06.2021, 10:55
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На заметку отдыхающим в жаркие выходные.
Санстанция провела за минувшую неделю 806 исследований. Определены водоемы, где запрещено или ограничено купание, сообщает пресс-служба ведомства.
По состоянию на 17 июня купание запрещено на пяти пляжах. Это:
• пляж на Гребеневском водохранилище Могилева;
• городской пляж на реке Днепр в Могилеве;
• пляж на Печерском водохранилище Могилева;
• пляж на реке Днепр в агрогородке Полыковичи Могилевского района.
• городской пляже на Днепре в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Гомеле (купание детей и взрослых приостановлено, но разрешено заниматься водными видами спорта).
Купание детей ограничено:
• на пляжах «Центральный» на правом и левом берегах Муховца в Бресте;
• на центральном пляже озера Олтушское в Брестской области;
• на пляже Вильчицкого водохранилища Могилевского района.