Названы водоемы Беларуси, где запрещено или ограничено купание 19.06.2021, 10:55

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На заметку отдыхающим в жаркие выходные.

Санстанция провела за минувшую неделю 806 исследований. Определены водоемы, где запрещено или ограничено купание, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 17 июня купание запрещено на пяти пляжах. Это:

• пляж на Гребеневском водохранилище Могилева;

• городской пляж на реке Днепр в Могилеве;

• пляж на Печерском водохранилище Могилева;

• пляж на реке Днепр в агрогородке Полыковичи Могилевского района.

• городской пляже на Днепре в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Гомеле (купание детей и взрослых приостановлено, но разрешено заниматься водными видами спорта).

Купание детей ограничено:

• на пляжах «Центральный» на правом и левом берегах Муховца в Бресте;

• на центральном пляже озера Олтушское в Брестской области;

• на пляже Вильчицкого водохранилища Могилевского района.

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