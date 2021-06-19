закрыть
19 июня 2021, суббота, 12:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США открыли неожиданный способ защиты от коронавируса

1
  • 19.06.2021, 11:08
  • 2,840
В США открыли неожиданный способ защиты от коронавируса

Наработки специалистов из Йельского университета помогут создать более эффективные методы лечения COVID-19.

Оказывается, что от заражения коронавирусом человека может защитить простуда – к такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Об этом сообщает lenta.ua

Провоцирующий простуду вирус запускает у человека иммунный ответ, который в состоянии предотвратить заражение коронавирусом. По мнению ученых, это открытие может помочь в поиске более эффективных способов лечения COVID.

Отметим, что ранее ученые обнаружили, что простуда в результате повышения иммунитета может защитить человека от гриппа.

Иммунный ответ представляет собой стимулированные интерфероном гены, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме.

Для исследования ученые вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом иммунная система активизировалась и преградила путь распространению SARS-CoV-2.

Специалисты считают, что лечение, базирующееся на этом методе, следует начинать как можно быстрее с момента заражения, чтобы коронавирус не распространялся в организме экспоненциально. На поздних стадиях метод опасен, так как чрезмерная выработка интерферона и активизация иммунитета может привести к более сложному течению заболевания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин