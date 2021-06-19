В США открыли неожиданный способ защиты от коронавируса 1 19.06.2021, 11:08

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Наработки специалистов из Йельского университета помогут создать более эффективные методы лечения COVID-19.

Оказывается, что от заражения коронавирусом человека может защитить простуда – к такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Об этом сообщает lenta.ua

Провоцирующий простуду вирус запускает у человека иммунный ответ, который в состоянии предотвратить заражение коронавирусом. По мнению ученых, это открытие может помочь в поиске более эффективных способов лечения COVID.

Отметим, что ранее ученые обнаружили, что простуда в результате повышения иммунитета может защитить человека от гриппа.

Иммунный ответ представляет собой стимулированные интерфероном гены, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме.

Для исследования ученые вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом иммунная система активизировалась и преградила путь распространению SARS-CoV-2.

Специалисты считают, что лечение, базирующееся на этом методе, следует начинать как можно быстрее с момента заражения, чтобы коронавирус не распространялся в организме экспоненциально. На поздних стадиях метод опасен, так как чрезмерная выработка интерферона и активизация иммунитета может привести к более сложному течению заболевания.

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