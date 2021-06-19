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Возле метро «Малиновка» автомобиль влетел в автобусную остановку

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  • 19.06.2021, 11:14
  • 2,426
Возле метро «Малиновка» автомобиль влетел в автобусную остановку
Фото: onliner.by

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

Читатель сообщил корреспонденту Onliner о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске. В районе станции метро «Малиновка» автомобиль с российскими номерами врезался в остановку общественного транспорта.

По предварительной информации, автомобиль Opel попал на остановку не со стороны проезжей части проспекта, а с противоположной — там расположена парковка. По некоторым сведениям, попутно эта машина задела стоящий Suzuki.

Фото: onliner.by

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. На месте работает милиция. Сведений о пострадавших пока нет.

Фото: onliner.by

— Там уже работала уборочная машина вместе с дворниками. Милиция также была на месте, находилась за пострадавшим Suzuki. Вроде обошлось без жертв. Если честно, есть предположение, что водитель Opel выехал на тротуар и врезался в Suzuki, затем, сдав назад, въехал в остановку, — рассказал читатель Onliner.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
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