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В Украине начинается обучение офицеров по стандартам НАТО

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  • 19.06.2021, 11:29
В Украине начинается обучение офицеров по стандартам НАТО

Названо место, где будет проходить подготовка командного состава украинской армии.

С осени в Украине стартует подготовка офицеров по стандартам НАТО. На сегодня вся система военного образования в Украине активно работает над трансформацией образовательных процессов. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

Он подчеркнул, что обучение офицеров оперативного и стратегического уровней в Украине будет проходить по обновленной программе с учетом стандартов НАТО с сентября текущего года.

"Министерство обороны Украины уверенно движется к достижению очередного этапа военной реформы, в результате которой Вооруженные силы будут обладать оперативными боевыми способностями в соответствии со стандартами НАТО. Особую актуальность это приобретает после подтверждения на саммите Альянса 14 июня перспектив членства Украины в НАТО", - сказал министр.

Подготовка офицеров в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского будет проходить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом натовских процедур планирования и принятия военных решений.

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