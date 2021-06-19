Избран новый президент Ирана 1 19.06.2021, 11:55

Проведен предварительный подсчет голосов.

Бывший генеральный прокурор и глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси лидирует после предварительного подсчета голосов на выборах президента.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным МВД Ирана, в данный момент Раиси поддержали 17,8 миллионов избирателей, в то время как у его ближайшего конкурента Мохсена Резаи 3,3 миллиона голосов.

Более 2,4 миллионов избирателей поддержали Абдольнасера Хеммати, а за Амир Хосейна Казизаде проголосовали чуть более миллиона граждан Ирана.

Все соперники Раиси уже успели поздравить его с победой. Также удачи новому президенту пожелал действующий глава Ирана Хасан Рухани.

«Поздравляю избранного кандидата. Конечно, так как официально это еще не объявлено, то официальное поздравление отложу по закону, но тот, кто избран народом и набрал достаточное количество голосов, уже известен. Даст Бог, он станет президентом через 45 дней», — заявил Рухани.

Ибрахим Раиси находится под американскими санкциями. С 2019 года он занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором.

Во время избирательной гонки Раиси обещал бороться против нищеты и коррупции, а также построить за четыре года четыре миллиона новых домов.

Ранее он также критиковал ядерную сделку между Ираном и странами Запада, но сейчас готов поддержать сделку, если в нее вернутся США.

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