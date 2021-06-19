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В борисовских Печах треснул мост

  • 19.06.2021, 11:58
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В борисовских Печах треснул мост

Перекрывать движение власти пока не стали.

На мосту в борисовских Печах через железную дорогу на дорожном полотне появилась трещина. Движение пока не перекрыто, однако машины притормаживают, чтобы переехать препятствие на дороге, сообщает «Хартия97%».

Мост и дорогу осмотрели специалисты МЧС, милиция и другие службы. Говорят о том, что необходимо перекрывать движение и пускать транспорт объездным путем.

Напомним, 19 мая на дороге Р67 между Борисовом и Березино рухнул мост через реку Рова.

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