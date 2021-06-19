закрыть
19 июня 2021, суббота, 12:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Акции РФ дрогнули после крупнейшего за год крушения цен на сырье

1
  • 19.06.2021, 12:02
  • 1,282
Акции РФ дрогнули после крупнейшего за год крушения цен на сырье

Потенциал исчерпан?

Ралли российского рынка акций, подбросившее индекс РТС до максимумов за 9 лет, а индекс МосБиржи - до исторических пиков, оборвалось под натиском дорожающего доллара и резкого падения цен на сырье, сообщает finanz.ru.

По итогам недели РТС просел рекордно с начала апреля (на 1,9%), а ММВБ показал максимальное снижение за два месяца (1%), потеряв 200 млрд рублей капитализации за три дня.

Спуск с небес на землю российским акциями организовала ФРС США, которая на заседании в среду анонсировала планы свернуть программу количественного смягчения, в рамках которой заливает в рынки по 120 млрд долларов ежемесячно.

Перспектива остановки «печатного станка» в США вызвала ралли доллара и уронила сырьевые рынки - от нефти до промышленных и драгоценных металлов.

Индекс Bloomberg Commodity Spot по итогам недели просел на 4,6% - максимальную величину с обвала рынков прошлой весной, в то время как доллар укрепился на 2% относительно корзины из шести ключевых валют и обновил максимум с начала апреля.

«Произошла ликвидация, которая давно зрела. Все, что связано с сырьем резко покатилось вниз», - констатирует Джон Килдафф, партнер фонда Again Capital.

За неделю алюминий и цинк подешевели на 4,4%, медь - на 8,1%, никель - на 5,5%, олово - на 8,5%.

Цены на нефть в моменте падали максимально за два месяца, но завершают неделю скромным ростом на 1%. Золото обвалилось на 6% и впервые с начала мая закрепилось ниже 1800 долларов за унцию.

«Сырьевой сектор пострадал от токсичного коктейля из решений ФРС и властей Китая, которые распечатывают стратегические резервы металлов, чтобы сбить цены», - отмечает сырьевой стратег ING Уоррен Паттерсон.

Масла в огонь подлил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявивший о том, что европейский регулятор также может начать обсуждать сворачивание плана экстренной покупки облигаций.

За неделю Stoxx Europe 600 потерял 1,2%, британский FTSE 100 - около 2%, немецкий DAX - 1,6%. Рынок США пережил худшее с января падение - на 2,8% по Dow Jones.

С российского рынка начали выходить крупные институциональные инвесторы: их потоки развернулись в сторону чистых продаж с перевесом 40%, отмечает главный стратег BCS GM Вячеслав Смольянинов.

Фундаментальный потенциал роста рынка в значительной степени исчерпан, поскольку индекс РТС поднялся на 20% с начала года, «что уже делает 2021 год одним из лучших за последнее время», отмечает он.

Для рынков, получивших от ФРС «допинг» на 3,5 триллиона долларов и привыкших к денежной накачке в ежедневном режиме, смена курса рискует обернуться «приличной болтанкой», считает президент ACI Russia Сергей Романчук: «Рисками для финансовой стабильности конечно являются рынки облигаций, особенно высокодоходных, где доходности на рекордно низком уровне. Но может задеть всех, как акции роста так и пузырь на рынке недвижимости».

Вполне возможно, что на фондовых рынках, мы увидим что-то вроде повторения ситуации трехлетней давности, когда ФРС пыталась приземлить оптимистичные настроения, - считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Главное в этом маневре - сохранить контроль над ситуацией. Как мы помним, в 2018-м снижение рынков стало принимать угрожающие масштабы, и в итоге Федрезерв начал смягчать политику».

«Если сейчас разворачивается именно такой сценарий, значит, мы находимся лишь в начальной точке коррекции индексов акций», - рассуждает Купцикевич.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает локальную коррекцию, констатирует аналитик «Финама» Артемий Шамшуков. Ближайшая поддержка - это уровень 3690 пунктов, говорит он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин