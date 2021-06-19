Акции РФ дрогнули после крупнейшего за год крушения цен на сырье 1 19.06.2021, 12:02

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Потенциал исчерпан?

Ралли российского рынка акций, подбросившее индекс РТС до максимумов за 9 лет, а индекс МосБиржи - до исторических пиков, оборвалось под натиском дорожающего доллара и резкого падения цен на сырье, сообщает finanz.ru.

По итогам недели РТС просел рекордно с начала апреля (на 1,9%), а ММВБ показал максимальное снижение за два месяца (1%), потеряв 200 млрд рублей капитализации за три дня.

Спуск с небес на землю российским акциями организовала ФРС США, которая на заседании в среду анонсировала планы свернуть программу количественного смягчения, в рамках которой заливает в рынки по 120 млрд долларов ежемесячно.

Перспектива остановки «печатного станка» в США вызвала ралли доллара и уронила сырьевые рынки - от нефти до промышленных и драгоценных металлов.

Индекс Bloomberg Commodity Spot по итогам недели просел на 4,6% - максимальную величину с обвала рынков прошлой весной, в то время как доллар укрепился на 2% относительно корзины из шести ключевых валют и обновил максимум с начала апреля.

«Произошла ликвидация, которая давно зрела. Все, что связано с сырьем резко покатилось вниз», - констатирует Джон Килдафф, партнер фонда Again Capital.

За неделю алюминий и цинк подешевели на 4,4%, медь - на 8,1%, никель - на 5,5%, олово - на 8,5%.

Цены на нефть в моменте падали максимально за два месяца, но завершают неделю скромным ростом на 1%. Золото обвалилось на 6% и впервые с начала мая закрепилось ниже 1800 долларов за унцию.

«Сырьевой сектор пострадал от токсичного коктейля из решений ФРС и властей Китая, которые распечатывают стратегические резервы металлов, чтобы сбить цены», - отмечает сырьевой стратег ING Уоррен Паттерсон.

Масла в огонь подлил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявивший о том, что европейский регулятор также может начать обсуждать сворачивание плана экстренной покупки облигаций.

За неделю Stoxx Europe 600 потерял 1,2%, британский FTSE 100 - около 2%, немецкий DAX - 1,6%. Рынок США пережил худшее с января падение - на 2,8% по Dow Jones.

С российского рынка начали выходить крупные институциональные инвесторы: их потоки развернулись в сторону чистых продаж с перевесом 40%, отмечает главный стратег BCS GM Вячеслав Смольянинов.

Фундаментальный потенциал роста рынка в значительной степени исчерпан, поскольку индекс РТС поднялся на 20% с начала года, «что уже делает 2021 год одним из лучших за последнее время», отмечает он.

Для рынков, получивших от ФРС «допинг» на 3,5 триллиона долларов и привыкших к денежной накачке в ежедневном режиме, смена курса рискует обернуться «приличной болтанкой», считает президент ACI Russia Сергей Романчук: «Рисками для финансовой стабильности конечно являются рынки облигаций, особенно высокодоходных, где доходности на рекордно низком уровне. Но может задеть всех, как акции роста так и пузырь на рынке недвижимости».

Вполне возможно, что на фондовых рынках, мы увидим что-то вроде повторения ситуации трехлетней давности, когда ФРС пыталась приземлить оптимистичные настроения, - считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Главное в этом маневре - сохранить контроль над ситуацией. Как мы помним, в 2018-м снижение рынков стало принимать угрожающие масштабы, и в итоге Федрезерв начал смягчать политику».

«Если сейчас разворачивается именно такой сценарий, значит, мы находимся лишь в начальной точке коррекции индексов акций», - рассуждает Купцикевич.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает локальную коррекцию, констатирует аналитик «Финама» Артемий Шамшуков. Ближайшая поддержка - это уровень 3690 пунктов, говорит он.

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