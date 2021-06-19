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Медики рассказали о влиянии фастфуда на течение COVID-19

  • 19.06.2021, 12:03
Медики рассказали о влиянии фастфуда на течение COVID-19

Опыты провели специалисты из США.

Американские биологи провели опыты по действию различных типов питания на течение коронавирусной инфекции у сирийских хомяков. В результате полученных данных специалисты пришли к выводу, что еда с большим содержанием жиров и сахара заметно повышает вероятность развития тяжелых форм болезни, сообщает iz.ru.

Группа биологов под руководством Винцента Мунстера, руководителя секции экологии вирусов в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде (США), определила, что сразу несколько животных, которые питались жирной и высококалорийной пищей, получили крайне тяжелые формы COVID-19. Вместе с тем хомяки потеряли около 20% своей массы. Отмечается, что подобные вещи никогда не происходят с животными, у которых сбалансированная диета.

«Ожирение и диабет, часто возникающие у людей с западной диетой, способствуют развитию тяжелых форм COVID-19. Мы обнаружили первые свидетельства того, что эта диета, богатая жирами и сахаром, сама по себе способствует развитию тяжелых патологий легких при заражении коронавирусом и замедляет его вывод из организма», — пишут исследователи в работе, которая опубликована в электронной библиотеке bioRxiv.

Согласно информации специалистов, COVID-19 значительно чаще поражает тех людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца. При этом в данный список также попадают и курильщики. Эксперты уточняют, что кардиологические проблемы повышают вероятность смерти пациентов от данной инфекции более чем в четыре раза. Тогда как ожирение и диабет увеличивают шансы на попадание в реанимацию примерно в 3–5 раз.

Отмечается, что точные причины этого явления в настоящий момент неизвестны.

Однако ученые выступили с предположением, согласно которому лишний вес, проблемы с метаболизмом сахара и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы особым образом меняют работу иммунитета. Речь идет о том, что подобные нарушения делают организм более склонным к развитию воспалений и спонтанному появлению тромбов в сосудах.

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