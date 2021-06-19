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Axios: США хотят договориться с Ираном по ядерной сделке до инаугурации нового президента

  • 19.06.2021, 12:36
Axios: США хотят договориться с Ираном по ядерной сделке до инаугурации нового президента

Ни одна из сторон не заинтересована в затягивании переговоров на долгий срок.

В августе должна состояться инаугурация нового президента Ирана. К этому времени США хотят договориться со страной касаемо ядерной сделки, информирует Axios (перевод – zn.ua).

«Что произойдет после инаугурации - это другой вопрос, но, надеюсь, мы заключим соглашение до этого. Если нет, нам придется подумать. Если мы не договоримся до того, как будет сформировано новое правительство, я думаю, это вызовет серьезные вопросы о том, насколько это (договоренность - ред) будет достижимо», - заявил собеседник СМИ.

Он отметил, что чем длиннее переговоры, тем меньше шансы на достижение прорыва в них. К тому же, США не намерены продолжать переговоры месяцами. Там убеждены, что позиция Ирана такая же.

По данным издания, в Вене уже состоялось шесть раундов переговоров, однако Штаты не были на них физически, а косвенно, то есть через европейских посредников. При этом Аббас Арагчи, главный парламентарий, утверждает, что Иран не хочет тратить много времени на это соглашение, хотя его заключение в этом раунде невозможно.

Ядерное соглашение подписали в 2015 году между Ираном, Группой 5+1и ЕС. Эта договоренность требует он официального Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, который пригоден только для гражданских целей. За это из страны будут сняты международные санкции.

Тем временем в США рассматривают возможность полностью отказаться от некоторых жестких санкций в отношении Ирана в попытке вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной проблеме (СВПД).

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