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Спасаемся от жары: топ-6 домов от $4 тысяч рядом с красивыми озерами и реками Беларуси

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  • 19.06.2021, 12:49
  • 2,562
Спасаемся от жары: топ-6 домов от $4 тысяч рядом с красивыми озерами и реками Беларуси

Предложения риэлтеров, когда за окном от +30 и выше.

Кто не хочет современный красивый домик под Минском до $10 тысяч с видом на Минское море? Именно потому, что этого хотят все — недорого не получится. В прошлом обзоре мы разбирались, что хороший дом даже в 30 километрах от столицы обойдется минимум в $15 тысяч. И совсем не обязательно, что поблизости будут озеро, речка, пляж и хоть какая-то туристическая инфраструктура, пишет myfin.by.

В этой подборке все наоборот. Дома вряд ли подойдут для того, чтобы туда переехать. Но если вы хотите дешевую дачу, чтобы проводить там большие выходные и отпуска, при этом не только сидеть на своем участке, но и насладиться близостью водоема, то вот варианты.

$4000, Озеро Селява

В этом районе сразу несколько озер: Селява, Обида, Черейское, Лукомльское. И если Селява и Лукомльское — большие туристическое места, то на остальных можно найти уютные небольшие пляжи без людей. Вокруг лес, а если отъехать подальше, то найдете Березинский биосферный заповедник.

Здесь продают небольшой двухкомнатный дом, который стоит в стороне без прилегающих дворов. На территории разбит сад и теплица. Построены баня-бочка, парилка и беседка. В дом провели холодную воду, а также согласовали проект на водоснабжение и водоотведение. Электричество тоже есть.

$7 900, Вилейское водохранилище

Вилейское водохранилище строили как часть Вилейско-Минской водной системы. Сейчас это самый большой искусственный водоем в Беларуси. Говорят, что здесь хорошая рыбалка, а по берегам много кемпингов и пляжей, до которых не добираются обычные туристы.

Продают двухкомнатный деревянный дом на бетонном фундаменте с простой чистой внутренней отделкой. Кроме этого на участке в 20 соток построили 4 сарая, душ и туалет. В дом проведено электричество и есть печное отопление, так что можно приезжать на отдых зимой.

$10 000, Озеро Нарочь

О Нарочи можно даже не рассказывать, это самое большое озеро и главное курортное место Беларуси. Так что вы точно найдете чем здесь заняться.

Автор даже не утруждает описать особенности дома. Четкое предложение «Дом на берегу озера Нарочь» и стоимость в $10 тысяч. При этом окружающие дома в деревне Занарочь легко выставляют и за $40 тысяч.

$4 800, Озеро Мядель

Озеро совсем рядом с Нарочью, так что отдыхать можно и там, и там. Вам открыты обзорные площадки, экотропы, исторические костелы и множество пляжей — вся туристическая инфраструктура Нарочанского национального парка.

Здесь продают деревянный дом 1968 года с печью, колодцем и проведенным электричеством. Но главное здесь — это участок в 40 соток с собственным прудом и растущими вокруг него молодыми березами.

$5 600, Река Припять

Дом на территории Припятского национального парка, так что въезд туда только через КПП со шлагбаумом. Кроме полесской природы из достопримечательностей вокруг есть паромная переправа, Сафари-Парк, пляжи и экологические маршруты.

В дом провели холодную и горячую воду: пробурили скважину и установили насосную станцию. Кроме этого, в доме большая русская печь с лежанкой, а еще владелец оставляет мебель и плиту с заправленным баллоном.

$8 000, Река Волма

Этот вариант на случай, если вы совсем не хотите ездить далеко. Ближайший к Минску дом — 35 километров. Он находится рядом с водохранилищем на реке Волма. Вокруг все то, что можно посмотреть на выходных, если живешь в Минске, но совсем рядом: Петровичское водохранилище, Пекалинский заказник, музейные комплексы, Свислочь и Волма.

В доме два этажа и три комнаты с неплохим простым ремонтом. Мебель хозяева оставляют. На участке в 4 сотки построен сарай, а еще есть небольшой сад с растущими яблонями и пионами.

Что в итоге?

Если вы не собираетесь переезжать в дом на все лето или ездить каждые выходные, стоит посмотреть варианты немного дальше от столицы. Это сразу же откроет множество домов до $10 тысяч. И многие из них неподалеку от красивых озер и рек с хорошими пляжами, куда можно дойти пешком или легко доехать на велосипеде.

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