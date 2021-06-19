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Врачи рассказали о фрукте, который лучше всего снижает давление

  • 19.06.2021, 13:34
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Врачи рассказали о фрукте, который лучше всего снижает давление

Содержащиеся в нем полезные вещества укрепляют стенки сосудов.

Повышенное давление (гипертония) приводит к плохому самочувствию человека. Оно может сигнализировать о возможных сердечно-сосудистых заболеваниях. Специалист назвал фрукт, который способствует снижению давления, пишет u-news.com.ua.

Оказалось, что содержащиеся в сливе полезные вещества укрепляют стенки сосудов.

Кроме того, в ряде случаев они способствуют снижению рисков инфаркта или инсульта – это те заболевания, которые больше всего грозят гипертоникам, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист отметил, что слива обладает умеренным мочегонным эффектом. Это позволяет организму избавляться от лишней жидкости. В свою очередь, это вызывает снижение артериального давления.

Одним из главных достоинств сливы является ее низкая калорийность.

Если делать из нее варенье, то все полезные свойства плода сведутся практически к нулю.

Фрукт можно сушить или делать из него пастилу, советует специалист. Главное, по словам Гинзбурга, не добавлять сахар, так как в сливе имеются все необходимые для вкуса ингредиенты.

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