Врачи рассказали о фрукте, который лучше всего снижает давление
- 19.06.2021, 13:34
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Содержащиеся в нем полезные вещества укрепляют стенки сосудов.
Повышенное давление (гипертония) приводит к плохому самочувствию человека. Оно может сигнализировать о возможных сердечно-сосудистых заболеваниях. Специалист назвал фрукт, который способствует снижению давления, пишет u-news.com.ua.
Оказалось, что содержащиеся в сливе полезные вещества укрепляют стенки сосудов.
Кроме того, в ряде случаев они способствуют снижению рисков инфаркта или инсульта – это те заболевания, которые больше всего грозят гипертоникам, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Специалист отметил, что слива обладает умеренным мочегонным эффектом. Это позволяет организму избавляться от лишней жидкости. В свою очередь, это вызывает снижение артериального давления.
Одним из главных достоинств сливы является ее низкая калорийность.
Если делать из нее варенье, то все полезные свойства плода сведутся практически к нулю.
Фрукт можно сушить или делать из него пастилу, советует специалист. Главное, по словам Гинзбурга, не добавлять сахар, так как в сливе имеются все необходимые для вкуса ингредиенты.