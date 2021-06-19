«Микрозавтрак на подносе, бокалы принесли грязные, мы их сами мыли» 1 19.06.2021, 13:57

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На что жалуются постояльцы минских гостиниц в 2021-м году

Коронавирусный 2020-й стал настоящим испытанием для всех сфер и отраслей: закрытые границы, отмененные перелеты, пустые кинотеатры, рестораны и так далее. Не довелось веселиться и отельерам: поток туристов упал в разы. Но, с другой стороны, отсутствие толп клиентов — это возможность отладить барахлившие процессы, внедрить что-то новое, в конце концов, сделать необходимый ремонт. Или не всегда так? Решили посмотреть, какие отзывы оставляют постояльцы белорусских гостиниц, посетившие Минск этой весной и в начале лета. Узнаем, воспользовалось руководство наших отелей передышкой или все идет так же, как раньше, пишет onliner.by.

Безусловно, положительных отзывов на мировом сервисе по бронированию отелей больше, чем негативных. Но и примеры из второй категории, увы, проскакивают. Что же расстраивает постояльцев, отдыхавших в гостиницах всех без исключения категорий?

«Персонал отеля не особо старается помогать гостям. В день выселения мы хотели уехать пораньше, но собрать завтрак в ланч-бокс нам отказались. Непонятно почему, ведь завтраки начинаются с семи утра, а готовить их, наверное, начинают с шести. В итоге пришлось завтракать в отеле, уехать смогли только в восемь утра. Кроме того, завтрак затянулся в связи с тем, что хлеб принесли только в 07:20. Это, конечно, мелочь, но один балл за это снимаю», — пожаловалась Инга из России, гостевавшая в «четверке».

«Завтраков — тех, которые были до „короны“, — уже нет. Шведского стола нет, выносят микрозавтрак на подносе каждому пришедшему в ресторан. А сам ресторан уже в 17:00 закрывается», — переживает за гастрономическую составляющую отдыха Игорь, приехавший из Германии, чтобы несколько дней пожить в трехзвездочном отеле.

«Единственным минусом для себя отметили ужасную звукоизоляцию. В одиннадцать часов ночи пришлось слушать, как соседи смотрят видео на своем телефоне и активно их обсуждают. Слышно так, как будто они сидят с вами в одной комнате. Это, конечно, напрягает. В остальном все отлично», — написала отзыв об этой же «тройке» наша соотечественница Юлия.

«К сожалению, окна снаружи отеля грязные, поэтому вид из окна оставляет желать лучшего. Скудноватый выбор шведского стола во время завтрака. Периодически возникает проблема с картами-ключами», — рассказал о своем опыте отдыха в одной из мировых гостиничных сетей россиянин Никита. Его землячка Марина добавила: «Было бы очень удобно, если бы персонал владел информацией о наличии банкоматов, где можно снять белорусские рубли российским гражданам, а также о кафе поблизости, достопримечательностях и прочей информацией, которая могла бы сориентировать гостей города. Но это не минус отеля, а рекомендация».

«Не хочется выискивать недостатки в любимой гостинице, но все же кое-что напишу. Душевая кабина не очень плотно закрывалась, из-за чего вода разбрызгивалась за ее пределы. Розеток в ванной комнате не обнаружил. А так все хорошо», — взвешивает все за и против россиянин Юрий, выбравший для себя одну из «трешек». При этом, возможно, его «мокрый» номер потом достался Ксении, которая увидела в ванной мокриц.

«Немного огорчил тот факт, что так и не нашел утюг и гладильную доску. Персонал два раза посылали не туда. А так как приезжал по работе, погладиться было бы плюсом», — сетует Андрей, заплативший за сутки в «четверке».

«Система общего кондиционирования в начале мая не работала на охлаждение. Чтобы получить бокалы для вина в номер, надо обязательно что-то купить в ресторане. На баре ни бокалы, ни вилки дать не могут. На весь ресторан только один детский стул», — отдохнул в четырехзвездочной гостинице Леонид.

«Не могу сказать, что это 4 звезды, не совсем отель дотягивает: чай и кофе не предоставляются, а мы приехали очень поздно, и вокруг искать магазин уже не было сил. Холодильник жутко воняет, когда его открываешь. Бокал в номере был только один, когда попросили второй, нам принесли два грязных (!), мы их сами мыли. На втором этаже перед номерами ступенька, которую не видно (объявление написано, что будьте аккуратны, но его не видно). Спотыкались все, кто жил с нами в соседних номерах. С этим надо что-то сделать», — набралась впечатлений Ливия из восточной страны-соседки.

А такие претензии у Владимира: «Матрасы не соответствуют уровню отеля. Жесткие и некомфортные. Полотенца тоже не совсем на 5 звезд. Постельное белье чистое, но тоже не того качества, как обычно в 5 звездах. Неуютный ресторан».

«Забыл свою кофту, но никто со мной не связался по возврату», — разочарован «пятеркой» Владислав, улетевший в Россию.

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